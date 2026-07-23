Запреты в App Store и Google Play: спрос на российские сервисы резко вырос

Введение ограничений на российские ИТ-продукты со стороны крупных западных технологических платформ привело к неожиданным результатам. Наблюдается многократный рост спроса среди пользователей на скачивание приложений, удаленных из магазинов App Store и Google Play. Эта ситуация показывает, что запреты на цифровом рынке не всегда приносят ожидаемый эффект. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным, представленным российским изданием «Коммерсантъ», после исчезновения мессенджера Max из платформы Google Play, количество поисковых запросов на него за первые три дня увеличилось в 1,8 раза. Аналитика сервиса «Вордстат» показывает, что пользователи активно начали искать альтернативные источники через такие ключевые слова, как «скачать Max».

Популярность на фоне запретов

Ситуация с сервисами, входящими в экосистему VK, аналогична. После того как компания Apple удалила ряд популярных приложений из своего магазина App Store, интерес к ним не угас, а наоборот, усилился. В частности, показатель поиска социальной сети «ВКонтакте» вырос на 46 процентов, а интерес к приложению «Одноклассники» увеличился почти вдвое.

По мнению экспертов, основной причиной такого резкого роста является беспокойство пользователей. Как только приложения удаляются из официальных магазинов, люди пытаются установить их на свои устройства или сохранить уже установленные версии. Это искусственно увеличивает стремление к скачиванию в общей статистике.

Список удаленных сервисов

Напомним, что в начале июня текущего года мессенджер Max был удален из магазина Google Play. Вскоре, 25 июня, компания Apple также провела масштабную «чистку» на своей платформе. В результате из App Store были удалены следующие сервисы:

Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники»;

Платформы «Дзен» и «VK Видео»;

Сервисы «VK Музыка» и «VK Знакомства»;

Почтовый сервис Mail.ru и его вспомогательные приложения.

Эти процессы важны и для пользователей из Узбекистана, так как в нашей стране довольно большая аудитория пользователей сервисов VK и Mail.ru. Отсутствие приложений в официальных магазинах может вынудить местных пользователей искать файлы в формате АПК или переходить на альтернативные сервисы (например, Telegram или Gmail).

В настоящее время российские ИТ-компании рекомендуют своим пользователям скачивать приложения напрямую с сайтов или из альтернативных магазинов приложений, таких как РуСторе. Однако специалисты напоминают о необходимости соблюдения правил кибербезопасности при скачивании программ из неофициальных источников, предупреждая о риске попадания на устройства вредоносных программ (вирусов).