Samsung совершила революцию в мире смартфонов: официально представлен Galaxy Z Фолд 8

Южнокорейский технологический гигант Samsung официально представил свой очередной инженерный шедевр — складной смартфон Galaxy Z Фолд 8. Ожидается, что это устройство станет одним из самых тонких и легких флагманов не только в истории бренда, но и во всей мобильной индустрии. По данным иксбт.ком, новая модель обладает дизайном и техническими характеристиками, кардинально отличающимися от предыдущих поколений, что выводит конкуренцию на рынке на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Внешний вид смартфона претерпел значительные изменения: корпус стал более широким и выполнен в формате, близком к квадратному. Самая поразительная особенность устройства — его габариты. В разложенном состоянии толщина Galaxy Z Фолд 8 составляет всего 4,5 мм, а вес — всего 206 граммов. Эти показатели обеспечивают рекордное удобство среди складных смартфонов и ставят его в один ряд с обычными моноблочными смартфонами.

Новые материалы и технология экрана

Инженерам Samsung в этот раз удалось максимально минимизировать след от сгиба (складку) на экране. Для этого компания впервые использовала инновационный материал под названием Флекс Титаниум. Благодаря этому материалу внутренний 7,6-дюймовый гибкий дисплей стал еще прочнее и выглядит более ровным. Также устройство оснащено корпусом белого цвета и современным модулем двойной камеры.

Технологически Galaxy Z Фолд 8 оснащен самыми мощными процессорами в своем классе. В комплекте пользователи также могут найти оригинальное зарядное устройство от бренда Samsung. Это стало неожиданной и приятной новостью для покупателей на фоне тенденции последних лет по исключению аксессуаров из коробок с флагманами.

Предстоящая конкуренция с Apple

По мнению экспертов, модель Galaxy Z Фолд 8 станет главным конкурентом складного смартфона iPhone Ultra, который, как ожидается, будет представлен компанией Apple в сентябре 2026 года. По слухам, устройство Apple будет иметь 7,8-дюймовый экран и будет бороться именно с высокими стандартами, установленными Samsung. В настоящее время Samsung стремится сохранить лидерство на рынке со своими моделями Galaxy Z Фолд 8 и Galaxy Z Фолд 8 Ultra.

Сразу после презентации в ряде регионов, включая российский рынок, начался прием предварительных заказов на новые смартфоны и умные часы бренда. Появление этих устройств на рынке Узбекистана ожидается в ближайшие недели. Новое поколение Galaxy Z Фолд 8, несомненно, станет самым привлекательным гаджетом не только для любителей технологий, но и для представителей бизнеса.