Samsung официально представила умные очки нового поколения Galaxy Глассес

·62·Технологии
Samsung официально представила умные очки нового поколения Galaxy Глассес

Южнокорейская корпорация Samsung в рамках мероприятия Galaxy Унпакед предоставила подробную информацию о своем долгожданном новом устройстве — умных очках Galaxy Глассес. Этот гаджет расширяет экосистему носимых устройств компании, создавая условия для максимального использования возможностей AI в повседневной жизни пользователей. Ожидается, что устройство привлечет внимание будущих пользователей не только как технологическая новинка, но и как стильный аксессуар. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Проект Galaxy Глассес разрабатывается в сотрудничестве Samsung, Google и всемирно известных производителей очков — Гентле Монстер и Варбй Паркер. Как сообщает издание иксбт.ком, устройство работает на базе операционной системы Android КсР, специально разработанной Google. Это обеспечивает идеальную интеграцию очков со смартфонами на Android и умными часами на базе Wear OS.

Искусственный интеллект и функциональные возможности

Главная особенность нового гаджета заключается в интеграции искусственного интеллекта Google Gemini. Также Samsung встроила в устройство своего персонального помощника Биксбй. С помощью Galaxy Глассес пользователи смогут принимать звонки, слушать музыку и вести съемку от первого лица. Важно отметить, что в очках отсутствует традиционный дисплей, все взаимодействие осуществляется через голосовые команды и камеры.

В ходе презентации специалисты Samsung продемонстрировали практические возможности устройства. Например, очки могут анализировать записи встреч, давать пошаговые инструкции в процессе приготовления пищи и транслировать изображение пользователя во время видеозвонков через Google Мит. Подобные функции превращают устройство не просто в игрушку, а в настоящего помощника в работе и домашних делах.

Автономность и сроки выхода на рынок

По словам главы мобильного подразделения Samsung Вон Джун Чхэ, Galaxy Глассес способны работать до 9 часов без подзарядки. Специальный чехол устройства обеспечивает еще семь полных циклов зарядки, что очень удобно в длительных поездках. Такая энергоэффективность, несомненно, делает очки достойным конкурентом основной модели на рынке — Meta Рай-Бан.

Для любителей технологий эта новость также имеет большое значение. Учитывая, что продукция Samsung занимает лидирующие позиции на рынке, ожидается, что после выхода в продажу Galaxy Глассес станут популярными и среди местных пользователей. На данный момент официальный выход устройства на рынок запланирован на осень 2026 года. За это время компания продолжит работу над совершенствованием программного обеспечения и расширением экосистемы.

SamsungGalaxy GlassesGoogle GeminiAndroid XRТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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