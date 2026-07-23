В Аргентине начался сбор подписей за переигровку финала ЧМ-2026

В Аргентине набирает популярность онлайн-петиция с требованием переиграть финал чемпионата мира 2026 года. Как сообщает Эл Мундо, инициативу поддержали более 61 500 человек.

Автор инициативы утверждает, что на поражение сборной Аргентины от Испании со счетом 0:1 повлияли судейские решения. Однако в петиции не приводится убедительных доказательств, подтверждающих это мнение.

Требуется переигровка финала

Автор опроса, опубликованного на онлайн-платформе, потребовал пересмотреть результат финала ЧМ-2026 и провести матч заново.

В финале Аргентина уступила Испании со счетом 0:1 и упустила чемпионский титул. Этот результат вызвал резкое недовольство среди части аргентинских болельщиков.

Петиция за короткое время вызвала большой интерес и собрала более 61,5 тысячи подписей.

Критика судейских решений

В петиции подчеркивается, что на исход матча повлияли некоторые решения главного арбитра встречи, словенца Славко Винчича.

Хотя автор инициативы заявил о допущенных судейских ошибках, видеоанализ, официальное заключение экспертов или другие достоверные доказательства, подтверждающие претензии, представлены не были.

По этой причине данное требование пока рассматривается как инициатива, основанная исключительно на недовольстве болельщиков.

Поддержка более 61 тысячи фанатов

Сообщается, что петицию подписали более 61 500 человек. Эта цифра свидетельствует о том, что результат финала до сих пор является предметом жарких дискуссий среди аргентинских болельщиков.

В то время как одни критикуют судейство, другие подчеркивают, что окончательный результат в футболе определяется на поле и поражение нужно уметь принимать.

Изменит ли опрос результат?

Несмотря на большое количество собранных подписей, онлайн-петиция не имеет обязательной юридической силы для ФИФА. Для отмены результата финала или переигровки матча требуются официальная процедура, наличие серьезных нарушений и веские доказательства.

На данный момент ФИФА не предоставляла информации о возможности переигровки финала или начале специального расследования по поводу судейства.

Таким образом, хотя петиция, собравшая более 61 тысячи подписей, привлекла большое внимание общественности, чемпионский титул Испании на ЧМ-2026 остается в силе.