Большой адронный коллайдер обновлен: КЭРН достиг рекордной мощности

Европейская организация по ядерным исследованиям (КЭРН) успешно завершила один из важнейших этапов модернизации Большого адронного коллайдера (ЛХК). В испытательном комплексе Иннер Триплет (IT Стринг) инженерам впервые удалось вывести сверхпроводящие магниты нового поколения на полную расчетную рабочую силу тока — 16 230 ампер. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Эти испытания проводятся в рамках проекта Хигх-Луминоситй Ларге Хадрон Коллидер (ХЛ-ЛХК). По данным иксбт.ком, основной целью этого масштабного обновления является многократное увеличение количества столкновений элементарных частиц. Это позволит ученым собирать больше экспериментальных данных и открывать новые физические явления за пределами Стандартной модели.

Технологическая революция: соединение ниобия и олова

Главная особенность новой системы проявляется в ее квадрупольных магнитах. В отличие от нынешних ниобий-титановых проводников, новые магниты используют обмотки из соединения ниобия и олова. Это позволило увеличить напряженность магнитного поля до 11,3 тесла, что примерно на 35 процентов выше, чем у действующих систем.

Инженеры также расширили диаметр рабочего канала магнитов почти вдвое — с 70 миллиметров до 150 миллиметров. В результате протонные пучки перед столкновением фокусируются гораздо точнее. Это повышает светимость (луминоситй) ускорителя, то есть резко возрастает количество регистрируемых столкновений частиц.

Самым удивительным результатом испытаний стало то, что магниты вышли на расчетный рабочий ток сразу, не теряя состояния сверхпроводимости (куенч). Обычно новые магниты требуют длительного процесса «тренировки», однако на этот раз устройства доказали свою стабильную работу в номинальном режиме с первой попытки.

Безопасность и планы на будущее

В ходе эксперимента специалисты проверили все 17 электрических цепей комплекса, включая новый дипольный магнит, разделяющий пучки после столкновения. Также была успешно протестирована система защиты, способная безопасно рассеивать энергию до 38 мегаджоулей в среде жидкого гелия (при температуре около −271 °К).

Представители КЭРН отмечают, что завершение этого этапа означает преодоление самого сложного процесса проверки аппаратной части. В настоящее время инженеры анализируют собранные данные и оптимизируют процедуры запуска коллайдера. Следующие испытания запланированы на сентябрь.

Полный запуск проекта Хигх-Луминоситй ЛХК запланирован на начало следующего десятилетия. Ожидается, что это обновление откроет новую эру в фундаментальной физике и кардинально изменит наши представления об устройстве Вселенной.