Еще более мощный Starship В3: показана разница на стартовых площадках SpaceX

·80·Технологии
Еще более мощный Starship В3: показана разница на стартовых площадках SpaceX

При сравнении запусков Starship с двух разных стартовых площадок космодрома Старбасе становится очевидно, как быстро SpaceX совершенствует свои технологии. Во время первых запусков с площадки Пад 1 в небо поднимались огромные клубы темно-коричневой пыли и обломки бетона. Беспрецедентная мощность ракеты Super Heavy буквально взрывала землю, в результате эрозии грунт и обломки разлетались на десятки метров. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Последний запуск с площадки Пад 2 выглядел совершенно иначе. Теперь вместо грязных облаков пыли появились клубы белого пара. Этого удалось добиться благодаря эффективной системе водяного орошения и новым направляющим каналам. Эта система снижает температуру пламени, гасит ударную волну и защищает бетонное покрытие. В результате стартовая площадка практически не повреждается, а запуск проходит гораздо экологичнее.

Инженеры SpaceX серьезно модернизировали инфраструктуру: усилили плиты, оптимизировали поток воды и применили новые материалы. Это позволяет снизить уровень разрушений, ускорить восстановление и чаще запускать ракеты Starship. Снимки с дронов, сделанные РГВ Аериал Фотографй, подтвердили, что площадка Пад 2 (Пад Б) после запуска осталась практически в идеальном состоянии — зафиксировано лишь незначительное облупление краски.

В настоящее время SpaceX полностью реконструирует легендарную первую стартовую площадку на космодроме Старбасе, чтобы привести ее в соответствие с новыми стандартами. Параллельно ускоритель Super Heavy Booster Б20 проходит криогенные испытания. Тринадцатый полет ракеты ожидается в ближайшие месяцы, а к концу года Starship должен полностью доказать возможность многоразового использования и снизить стоимость грузоперевозок до уровня ниже авиационных тарифов.

SpaceXStarshipИлон МаскStarbaseКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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