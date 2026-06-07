Сиеменс примет участие в создании первого в мире коммерческого термоядерного судна

·47·Технологии
Сиеменс примет участие в создании первого в мире коммерческого термоядерного судна

На международной выставке Посидониа 2026 был представлен проект Фусион Повер Барге (ФусПоБ). В рамках этого проекта международный консорциум планирует создать первую в мире плавучую энергетическую платформу на основе термоядерного синтеза. Участники проекта ставят целью представить коммерческий образец технологии к 2032 году. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В состав консорциума вошли Американское бюро судоходства (АБС), израильская компания нТ-Тао, специализирующаяся на термоядерных технологиях, а также Сиеменс Энергй, П&П Марине Консултантс и французская компания ТЭМИСТ. На начальном этапе партнеры займутся разработкой технико-экономического обоснования проекта и определением требований к будущей платформе.

Интерес к термоядерной энергетике в судоходстве связан с ужесточением требований по снижению вредных выбросов. По данным Международной морской организации, морской транспорт составляет около 3% мировых выбросов парниковых газов. Альтернативные виды топлива, такие как водород и аммиак, пока требуют масштабной инфраструктуры, а их внедрение остается сложной задачей.

Согласно проекту ФусПоБ, длина баржи составит около 71 метра. В ее основе будет установлен компактный термоядерный реактор компании нТ-Тао. По словам разработчиков, такое устройство поместится в стандартный контейнерный модуль и может быть интегрировано в корпус судна. Ожидается, что система будет вырабатывать до 20 МВт электроэнергии.

Авторы проекта рассматривают эту баржу не только как транспортное средство, но и как мобильную электростанцию для портов и удаленной морской инфраструктуры, а также как установку для опреснения воды. В настоящее время международные правила для коммерческих судов с термоядерными реакторами отсутствуют, поэтому АБС примет участие в разработке первых стандартов безопасности в этой области.

SiemensТермоядерный СинтезЭнергетикаТехнологииFusPoB
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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