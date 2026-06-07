Запущено первое в мире «сердце» центра обработки данных

·59·Технологии
Запущено первое в мире «сердце» центра обработки данных

В городе Циндао провинции Шаньдун (Китай) введен в эксплуатацию первый в мире модульный центр обработки данных (ЦОД). Это решение называют «сердцем» центров искусственного интеллекта. Оно считается энергетическим хабом, который помогает строить объекты быстрее, дешевле и экологичнее на фоне растущего спроса на вычислительные мощности для ИИ. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

По данным издания Mydrivers, размеры этой базы составляют 53 x 41 метр, а общая площадь — около 2200 квадратных метров. Особенность установки заключается в возможности использования 100% «зеленой» энергии. Это позволяет снизить потребление электроэнергии для токенов моделей искусственного интеллекта почти на 30% по сравнению с текущими средними показателями.

Касаясь вопроса надежности электроснабжения, исполнительный вице-президент компании Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd. Чжоу Сюнь подчеркнул, что данное оборудование обеспечивает три независимых источника энергии. Система устойчива к колебаниям во внешней сети, выдерживает нагрузку мощных графических процессоров (GPU), таких как NVIDIA, и гарантирует безопасную работу даже в случае сбоя оборудования.

В настоящее время база этого вычислительного центра официально подключена к частному центру обработки данных, построенному компанией. Согласно плану, во второй половине текущего года эта технология будет внедрена в крупных кластерах национальных центров обработки данных и во многих локальных вычислительных центрах.

Центр Обработки ДанныхИскусственный ИнтеллектТехнологииЭнергетикаКитай
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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