SpaceX полностью обновляет легендарную стартовую площадку на космодроме Starbase

Дроны RGV Aerial Photography запечатлели интенсивные строительные работы на исторической стартовой площадке Pad 1, расположенной на космодроме Starbase в штате Техас. Над строительной площадкой возвышается огромный желтый кран: вырыты глубокие котлованы для фундамента и огневого желоба, установлены массивные стальные конструкции башни, десятки единиц тяжелой техники и грузовиков работают без остановки. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Компания SpaceX одновременно модернизирует первую площадку и развивает комплекс Pad 2. Строители готовятся к установке сегментов Orbital Launch Mount (OLM), укрепляют грунт и подготавливают каналы для отвода пламени. Эти меры позволят выдерживать колоссальные температурные и ударные нагрузки от 33 двигателей Raptor 3.

Легендарная Pad 1 в Starbase (также известная как Orbital Launch Pad A или OLP-1) — это первый в истории орбитальный стартовый комплекс, специально построенный для гигантской ракеты Starship. Именно с этой площадки были осуществлены первые 11 тестовых полетов кораблей Starship и ускорителей Super Heavy. Ожидается, что обновленная площадка будет готова к испытательным запускам через несколько месяцев.

Starbase постепенно превращается в космический порт будущего. Ранее был представлен дрон-носитель Super Heavy Booster B20, который сейчас проходит криогенные испытания. Starship — это полностью многоразовая сверхтяжелая транспортная система, разработанная SpaceX для доставки грузов и людей на орбиту Земли, Луну, Марс и в дальний космос. Она признана самой большой и мощной ракетой в истории.

Тринадцатый полет ракеты ожидается в ближайшие месяцы, а к концу года Starship должен подтвердить возможность полного многоразового использования. Это позволит снизить стоимость перевозки грузов до уровня, более дешевого, чем авиаперевозки.