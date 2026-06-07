SpaceX полностью обновляет легендарную стартовую площадку на космодроме Starbase

·30·Технологии
SpaceX полностью обновляет легендарную стартовую площадку на космодроме Starbase

Дроны RGV Aerial Photography запечатлели интенсивные строительные работы на исторической стартовой площадке Pad 1, расположенной на космодроме Starbase в штате Техас. Над строительной площадкой возвышается огромный желтый кран: вырыты глубокие котлованы для фундамента и огневого желоба, установлены массивные стальные конструкции башни, десятки единиц тяжелой техники и грузовиков работают без остановки. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Компания SpaceX одновременно модернизирует первую площадку и развивает комплекс Pad 2. Строители готовятся к установке сегментов Orbital Launch Mount (OLM), укрепляют грунт и подготавливают каналы для отвода пламени. Эти меры позволят выдерживать колоссальные температурные и ударные нагрузки от 33 двигателей Raptor 3.

Легендарная Pad 1 в Starbase (также известная как Orbital Launch Pad A или OLP-1) — это первый в истории орбитальный стартовый комплекс, специально построенный для гигантской ракеты Starship. Именно с этой площадки были осуществлены первые 11 тестовых полетов кораблей Starship и ускорителей Super Heavy. Ожидается, что обновленная площадка будет готова к испытательным запускам через несколько месяцев.

Starbase постепенно превращается в космический порт будущего. Ранее был представлен дрон-носитель Super Heavy Booster B20, который сейчас проходит криогенные испытания. Starship — это полностью многоразовая сверхтяжелая транспортная система, разработанная SpaceX для доставки грузов и людей на орбиту Земли, Луну, Марс и в дальний космос. Она признана самой большой и мощной ракетой в истории.

Тринадцатый полет ракеты ожидается в ближайшие месяцы, а к концу года Starship должен подтвердить возможность полного многоразового использования. Это позволит снизить стоимость перевозки грузов до уровня, более дешевого, чем авиаперевозки.

SpaceXStarshipStarbaseИлон МаскКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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