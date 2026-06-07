«Операция Гигаватт»: Холтек установит малые ядерные реакторы СМР-300 в США

Американская компания Холтек Интернатионал выбрана технологическим партнером проекта Грин Ривер Адванкед Нуклеар Проджект, реализуемого в штате Юта. В рамках инициативы «Оператион Гигаватт» на площадке будущей станции планируется разместить малые модульные реакторы Холтек СМР-300, предназначенные для производства экологически чистой электроэнергии. Ранее известный как Блуе Кастле, этот проект теперь переходит от этапа подготовки к практической реализации. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Основой новой станции станут реакторы СМР-300, каждый из которых обладает электрической мощностью более 300 МВт. Они построены на базе хорошо освоенной технологии водо-водяных реакторов, применяемой в мировой атомной энергетике на протяжении десятилетий. При этом разработчики внесли ряд изменений, направленных на повышение безопасности и снижение эксплуатационных расходов.

Одной из ключевых особенностей СМР-300 является возможность работы в условиях засушливого климата. Реактор может быть оснащен системой воздушного охлаждения конденсатора, что значительно снижает расход воды — важное преимущество для таких регионов с ограниченными водными ресурсами, как Юта. Также проект предусматривает использование пассивных систем защиты, способных перевести реактор в безопасное состояние даже при полном отключении внешнего электроснабжения.

По расчетам Холтек, благодаря простой конструкции для обслуживания двух энергоблоков потребуется около 270 сотрудников. Это значительно меньше, чем для традиционных крупных АЭС, что должно положительно сказаться на стоимости эксплуатации. В настоящее время первые реакторы серии СМР-300 проходят процесс лицензирования в Комиссии по ядерному регулированию США (НРК).