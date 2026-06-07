Эпоха лития подходит к концу? КАТЛ запускает производство натрий-ионных аккумуляторов

Китайская компания КАТЛ, крупнейший в мире производитель тяговых аккумуляторов, официально объявила сроки вывода натрий-ионных батарей на массовый рынок. Согласно заявлению компании, первые стационарные системы хранения энергии на основе натрия начнут поставляться клиентам с сентября 2026 года. К концу года КАТЛ планирует увеличить объем поставок до уровня гигаватт-часов, что означает переход технологии на промышленный масштаб. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Директор по технологиям подразделения систем хранения энергии КАТЛ Лин Сюйбяо подтвердил эту информацию на отраслевом мероприятии в Китае. По его словам, компания полностью готова к серийному производству натрий-ионных элементов и считает 2026 год ключевым этапом коммерческого внедрения технологии. Хотя натрий-ионные аккумуляторы разрабатывались параллельно с литиевыми системами с 1970-х годов, они долгое время оставались на втором плане из-за низкой плотности энергии.

Ситуация изменилась в последние годы после того, как КАТЛ вывела технологию на промышленный уровень. Компания прошла несколько этапов развития: в 2021 году было представлено первое поколение натрий-ионных элементов, а в апреле 2025 года — второе поколение под брендом Накстра. КАТЛ намерена использовать натрий не только в стационарных хранилищах, но и в электромобилях, а также в системах быстрой замены батарей.

Главное преимущество натрия — его экономическая эффективность. Натрий является одним из самых распространенных элементов на Земле, его можно получать из обычной соли или морской воды. Это делает его значительно дешевле лития. Натрий-ионные батареи становятся наиболее подходящим кандидатом для сегментов, где важны цена и доступность, а не максимальная энергоемкость.

Основным направлением для таких систем являются крупные стационарные накопители энергии, работающие совместно с солнечными и ветровыми электростанциями. Кроме того, КАТЛ планирует применять эту технологию в недорогих электромобилях для коротких дистанций. Ожидается, что в будущем натрий вытеснит часть рынка литий-железо-фосфатных (ЛФП) аккумуляторов.