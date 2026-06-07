Крупнейшие кибератаки 2026 года: кража данных и угрозы

·62·Технологии
Крупнейшие кибератаки 2026 года: кража данных и угрозы

2026 год показал, что кибербезопасность больше не просто технический вопрос, а стала центральной частью глобальной политики. Войны на цифровых фронтах, использование правительствами данных своих граждан в качестве оружия и атаки ботнетов на демократические институты стали обычным явлением. Государственные хакеры нацеливаются на гражданскую инфраструктуру, от электросетей до систем водоснабжения, а программы-вымогатели (рансомваре) удерживают крупные компании в заложниках. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В США утечка данных, произошедшая после реорганизации федеральных агентств Департаментом эффективности правительства (DOGE) под руководством Илона Маска, вызывает серьезную озабоченность. Сообщается, что во время изменений в Администрации социального обеспечения самая секретная база данных была загружена на незащищенный сервер третьей стороны. Эта база, вероятно, содержала номера социального страхования и личные данные почти всех живущих американцев.

Согласно судебным документам, DOGE мог передать эти данные внешним политическим группам под предлогом выявления фальсификаций на выборах. Представители Конгресса США называют это крупнейшей утечкой данных в истории страны. При этом существует риск использования этих данных для необоснованного таргетирования граждан.

В Европе ситуация также напряженная: хакерские группы, связанные с Россией, атаковали системы энергоснабжения и водоснабжения в Польше, Швеции и Норвегии. Атаки на водоочистные сооружения в Польше и плотины в Норвегии показали, насколько цифровая война угрожает реальной жизни. Такие действия гибридной войны направлены на вывод из строя гражданской инфраструктуры.

На фоне конфликтов на Ближнем Востоке иранские хакеры также начали атаковать критическую инфраструктуру США, особенно частные водохозяйственные объекты. Поскольку многие частные коммунальные службы не имеют базовой киберзащиты, они становятся легкой мишенью для международных хакерских групп. Первая половина 2026 года еще раз доказала уязвимость цифрового мира.

КибербезопасностьХакерыИлон МаскDOGEКража Данных
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Сверхпроводящий двигатель для самолетов прошел первые испытанияСверхпроводящий двигатель для самолетов прошел первые испытанияСегодня, 17:21Один из спутников «Рассвет» сошел с орбитыОдин из спутников «Рассвет» сошел с орбитыСегодня, 16:59В-Колор представила новые модули ДДР5: до 2 ТБ памяти в одном комплектеВ-Колор представила новые модули ДДР5: до 2 ТБ памяти в одном комплектеСегодня, 16:29OpenAI работает над новым «суперприложением»OpenAI работает над новым «суперприложением»Сегодня, 16:24Стартап К12 нашел способ внедрения углеродных нанотрубок в квантовые чипыСтартап К12 нашел способ внедрения углеродных нанотрубок в квантовые чипыСегодня, 15:59
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус