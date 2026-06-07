Крупнейшие кибератаки 2026 года: кража данных и угрозы

2026 год показал, что кибербезопасность больше не просто технический вопрос, а стала центральной частью глобальной политики. Войны на цифровых фронтах, использование правительствами данных своих граждан в качестве оружия и атаки ботнетов на демократические институты стали обычным явлением. Государственные хакеры нацеливаются на гражданскую инфраструктуру, от электросетей до систем водоснабжения, а программы-вымогатели (рансомваре) удерживают крупные компании в заложниках. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В США утечка данных, произошедшая после реорганизации федеральных агентств Департаментом эффективности правительства (DOGE) под руководством Илона Маска, вызывает серьезную озабоченность. Сообщается, что во время изменений в Администрации социального обеспечения самая секретная база данных была загружена на незащищенный сервер третьей стороны. Эта база, вероятно, содержала номера социального страхования и личные данные почти всех живущих американцев.

Согласно судебным документам, DOGE мог передать эти данные внешним политическим группам под предлогом выявления фальсификаций на выборах. Представители Конгресса США называют это крупнейшей утечкой данных в истории страны. При этом существует риск использования этих данных для необоснованного таргетирования граждан.

В Европе ситуация также напряженная: хакерские группы, связанные с Россией, атаковали системы энергоснабжения и водоснабжения в Польше, Швеции и Норвегии. Атаки на водоочистные сооружения в Польше и плотины в Норвегии показали, насколько цифровая война угрожает реальной жизни. Такие действия гибридной войны направлены на вывод из строя гражданской инфраструктуры.

На фоне конфликтов на Ближнем Востоке иранские хакеры также начали атаковать критическую инфраструктуру США, особенно частные водохозяйственные объекты. Поскольку многие частные коммунальные службы не имеют базовой киберзащиты, они становятся легкой мишенью для международных хакерских групп. Первая половина 2026 года еще раз доказала уязвимость цифрового мира.