Цены на оперативную память могут удвоиться к концу 2026 года

·51·Технологии
Цены на оперативную память могут удвоиться к концу 2026 года

К концу 2026 года цены на оперативную память (RAM) могут вырасти вдвое. Такой прогноз озвучил Крис Ся, региональный менеджер компании Лексар по Австралии и Новой Зеландии. По его словам, текущие скидки не отражают реальную ситуацию на рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Эксперт отмечает, что розничные продавцы стремятся распродать старые запасы до поступления новых, более дорогих партий. Основной причиной роста цен называется резкое увеличение спроса на чипы памяти со стороны индустрии искусственного интеллекта (AI).

Крупные производители, такие как Samsung, СК хйникс и Микрон, направляют значительную часть своих мощностей на выпуск высокоскоростной памяти ХБМ, необходимой для АИ-ускорителей и центров обработки данных. В результате объем памяти, предназначенной для сегмента обычных пользователей, сокращается.

По словам Криса Ся, изменения себестоимости в отрасли обычно доходят до конечного потребителя с задержкой в восемь-девять месяцев. Текущая динамика цен на рынке демонстрирует только тенденцию к росту. С исчерпанием старых запасов цены на новые партии неизбежно будут выше.

Оперативная ПамятьRAMLexarТехнологииИскусственный Интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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