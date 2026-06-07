Старый процессор Core i7-6700К разогнали до 5,1 ГГц при напряжении 1,65 В

·95·Технологии
Старый процессор Core i7-6700К разогнали до 5,1 ГГц при напряжении 1,65 В

Автор ЁуТубе-канала ТрашБенч провел интересный эксперимент: он проверил, можно ли «разбудить» старый процессор Intel Core i7-6700К до уровня, который не будет ограничивать возможности видеокарты GeForce RTX 3080. Главная задача заключалась в выжимании максимальной производительности из чипа на архитектуре Скйлаке 2015 года с помощью экстремального разгона и нестандартной системы охлаждения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В ходе тестирования ЦП разгонялся поэтапно. Сначала он работал на частоте 4,7 ГГц при напряжении 1,4 В, затем достиг 5,0 ГГц при 1,56 В и, наконец, показал результат 5,1 ГГц при 1,65 В. Попытки покорить рубеж 5,2–5,3 ГГц при напряжении 1,7 В завершились неудачей. Для стабильной работы на частотах 5,0–5,1 ГГц использовалась специальная система жидкостного охлаждения с ледяной ванной.

В игре Кйберпунк 2077 на стандартных частотах система упиралась в процессор: GeForce RTX 3080 была загружена лишь на 60%, а средняя производительность составляла 103 FPS. После разгона до 4,7 ГГц нагрузка на GPU выросла почти до 70%, а прирост FPS составил около 13%. На частоте 5,0 ГГц видеокарта начала работать гораздо активнее, а производительность увеличилась на 17%.

Интересно, что дальнейший разгон до 5,1 ГГц практически не дал прироста. Разница с режимом 5,0 ГГц составила всего один кадр в секунду, что указывает на смещение ограничений с мощности ЦП на другие аспекты системы. В других играх ситуация была схожей: в Шадов оф те Томб Раидер, Хитман 3 и Фар Крй 6 разгон до 5,0 ГГц дал средний прирост в 11%.

В бенчмарке 3ДМарк Тиме Спй результаты оказались более заметными: производительность выросла на 19% и 24% соответственно. Этот эксперимент доказал, что старые флагманские процессоры все еще способны работать с современными видеокартами, но для этого требуются экстремальные меры и высокое энергопотребление.

IntelCore I7РазгонGeForce RTX 3080Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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