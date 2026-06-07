В-Колор представила новые модули ДДР5: до 2 ТБ памяти в одном комплекте

·28·Технологии
В-Колор представила новые модули ДДР5: до 2 ТБ памяти в одном комплекте

Компания В-Колор обновила линейку оперативной памяти Манта КсОТ1 ДДР5. Новые модули получили обновленный дизайн, ОЛЭД-дисплеи и поддержку профилей AMD ЭКсПО УЛЛ, ориентированных на низкие задержки. Основное визуальное изменение коснулось конструкции радиатора: его высота уменьшена, а ОЛЭД-экран размещен так, чтобы кабели питания материнской платы его не перекрывали. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

ОЛЭД-экран в реальном времени отображает ключевые показатели, такие как температура системы, напряжение, тайминги и объем памяти. Сообщается, что флагманские комплекты Манта КсОТ1 работают на частоте 6000 МТ/с с таймингами КЛ26 благодаря профилям AMD ЭКсПО УЛЛ. По заявлению производителя, функции экрана стабильно работают как на платформах AMD, так и на Intel.

Помимо решений для геймеров, В-Колор представила и более мощные конфигурации. В частности, были анонсированы новые модули 4Р КУДИММ (ККДИММ) с частотой 8000 МТ/с и объемом 128 ГБ на планку. Это открывает широкие возможности для пользователей, нуждающихся в высокой производительности.

Для рабочих станций и серверов В-Колор сделала акцент на максимальной плотности. Компания предлагает память ДДР5 РДИММ объемом 256 ГБ на модуль и комплекты с общим объемом до 2 ТБ. Все новые продукты построены на чипах СК Хйникс. Хотя цены пока не объявлены, ожидается, что они будут довольно высокими.

V-ColorDDR5Оперативная памятьSK HynixТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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