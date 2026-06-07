Сверхпроводящий двигатель для самолетов прошел первые испытания

·4·Технологии
Сверхпроводящий двигатель для самолетов прошел первые испытания

Исследователи из Университета Стратклайда в Глазго (Шотландия) объявили о важном шаге на пути к «зеленой» авиации: они создали рабочий прототип полностью сверхпроводящего авиационного электродвигателя мощностью 100 кВт и успешно его испытали. Проект реализуется при поддержке Аирбус в рамках программы ЗЭСТ (Зеро Эмиссионс фор Сустаинабле Транспорт) и рассматривается как одна из ключевых технологий для будущих электрических пассажирских самолетов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главная проблема электрификации авиации — это вес и теплоотвод. Медные обмотки в традиционных электродвигателях перегреваются при увеличении мощности, что утяжеляет конструкцию. В авиации каждый лишний килограмм напрямую влияет на дальность полета и эффективность. Сверхпроводящие двигатели позволяют обойти это ограничение: при охлаждении до сверхнизких температур материал теряет электрическое сопротивление, в результате ток течет без потерь, а нагрев практически прекращается. Это позволяет резко увеличить мощность двигателя без увеличения веса.

Команда профессора Мин Чжана отказалась от классического метода, требующего температуры жидкого гелия, и использовала «высокотемпературные» сверхпроводники, работающие в диапазоне от 20 до 77 К (-253…-196 °К). В прототипе применены обмотки с минимальными потерями, бесщеточная система и встроенная криогенная система охлаждения, работающая во время вращения ротора. По сути, этот двигатель представляет собой компактный криоэлектромеханический модуль, объединяющий силовые и охлаждающие системы.

Эта технология идеально совместима с водородной авиацией, продвигаемой Аирбус. Компания считает жидкий водород основным топливом для углеродно-нейтральных самолетов. В такой схеме водород может служить не только источником энергии, но и хладагентом для охлаждения сверхпроводников. Это упростит архитектуру будущих самолетов и повысит общую эффективность системы.

Пока речь идет только о принципиальной демонстрации — двигатель мощностью 100 киловатт недостаточен для подъема пассажирского лайнера. Однако его стабильная работа подтвердила жизнеспособность концепции. Следующий этап — масштабирование технологии до мегаваттного уровня, необходимого для коммерческой авиации. В настоящее время активные исследования в этом направлении ведут такие компании, как Хинетикс, ХйФлукс, Тошиба и Raytheon.

АвиацияAirbusТехнологииЭлектродвигательИнновации
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Один из спутников «Рассвет» сошел с орбитыОдин из спутников «Рассвет» сошел с орбитыСегодня, 16:59В-Колор представила новые модули ДДР5: до 2 ТБ памяти в одном комплектеВ-Колор представила новые модули ДДР5: до 2 ТБ памяти в одном комплектеСегодня, 16:29OpenAI работает над новым «суперприложением»OpenAI работает над новым «суперприложением»Сегодня, 16:24Стартап К12 нашел способ внедрения углеродных нанотрубок в квантовые чипыСтартап К12 нашел способ внедрения углеродных нанотрубок в квантовые чипыСегодня, 15:59Крупнейшее обновление в истории ChatGPT: чат-бот превратится в суперприложениеКрупнейшее обновление в истории ChatGPT: чат-бот превратится в суперприложениеСегодня, 15:27Цены на оперативную память могут удвоиться к концу 2026 годаЦены на оперативную память могут удвоиться к концу 2026 годаСегодня, 14:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус