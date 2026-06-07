Прада и Аксиом Спаке представили новый слой скафандра для миссии Артемис ИВ

Компании Аксиом Спаке и Прада представили новый элемент лунного скафандра АксЭМУ (Аксиом Экстравехикулар Мобилитй Унит) — нательное белье ЛКВГ (Ликуид Кулинг анд Вентилатион Гармент) с системой жидкостного охлаждения и вентиляции. Этот слой непосредственно контактирует с телом астронавтов, работающих на поверхности Луны в рамках миссии NASA Артемис ИВ, обеспечивая терморегуляцию и вентиляцию. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Основу ЛКВГ составляет сеть трубок, проложенных вдоль основных групп мышц. Во время работы астронавта по этим трубкам циркулирует охлажденная вода, отводя тепло, выделяемое при физических нагрузках. По данным разработчиков, новое белье рассчитано на работы в открытом космосе продолжительностью до 8 часов. Для повышения надежности в систему встроен полный резервный контур охлаждения.

Помимо охлаждения, ЛКВГ выполняет функцию вентиляции. Отдельная система трубок доставляет чистый кислород к лицу астронавта и одновременно отводит выдыхаемый углекислый газ. Затем газ очищается от КО2 в блоке жизнеобеспечения, и кислород снова возвращается в систему циркуляции.

Прада внесла вклад в проект не только в области дизайна, но и в разработку конструкции, 3Д-моделирование и подбор специальных материалов. Опыт компании в создании высокотехнологичных тканей помог выбрать волокна, устойчивые к многократному использованию в ходе длительных космических миссий. Скафандр АксЭМУ станет основным средством защиты человека от крайне агрессивной среды Луны.