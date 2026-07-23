«Аль-Хиляль» готов к действиям по Дембеле: решение за футболистом...

·53·Спорт
«Аль-Хиляль» готов к действиям по Дембеле: решение за футболистом...

Саудовская Аравия, клуб «Аль-Хиляль» серьезно рассматривает возможность подписания нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле. Эр-риядцы готовы начать работу над крупным трансфером, однако судьба переговоров изначально зависит от решения самого футболиста.

Только в том случае, если 29-летний французский нападающий согласится продолжить карьеру на Ближнем Востоке, могут начаться официальные переговоры между клубами.

«Аль-Хиляль» ждет ответа от Дембеле

По информации журналиста Саши Тавольери, «Аль-Хиляль» готов перейти к практическим действиям по трансферу Дембеле.

Однако саудовский клуб сначала хочет узнать позицию игрока. Если Дембеле не согласится покинуть Европу и играть в чемпионате Ближнего Востока, дальнейшие переговоры не будут иметь смысла.

На данный момент информации об отправке официального предложения «ПСЖ» или начале обсуждения стоимости трансфера не поступало.

Стоимость трансфера около 100 миллионов евро

Портал Трансфермаркт оценивает примерную рыночную стоимость Дембеле в 100 миллионов евро.

Этот показатель может сделать потенциальную сделку одним из крупнейших трансферов в истории саудовского футбола. Однако рыночная стоимость не означает точную цену продажи футболиста.

Итоговая сумма будет зависеть от следующих факторов:

  • отношение «ПСЖ» к продаже футболиста;

  • личное решение Дембеле;

  • предлагаемый контракт и зарплата;

  • сумма отступных, которую потребует французский клуб.

Сильная позиция «ПСЖ» в переговорах

Действующий контракт Усмана Дембеле с парижским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Это означает, что у «ПСЖ» нет необходимости в срочной продаже игрока. Если «Аль-Хиляль» всерьез намерен осуществить трансфер, им, вероятно, придется предложить крупную сумму, которая устроит парижский клуб.

В то же время долгосрочный контракт дает самому Дембеле право выбора: он может продолжать играть на высоком уровне в Европе или рассмотреть вариант с Саудовской Аравией, который может быть привлекательным с финансовой точки зрения.

Главный вопрос — согласится ли Дембеле?

Сообщается, что интерес «Аль-Хиляля» серьезен, но решающая стадия трансфера пока не началась.

Все прояснится после того, как станет известно, готов ли Дембеле к переезду на Ближний Восток. Если футболист даст положительный ответ, переговоры между «Аль-Хилялем» и «ПСЖ» могут стать одним из главных событий летнего трансферного окна.

Как вы считаете, должен ли Дембеле покинуть «ПСЖ» и перейти в «Аль-Хиляль»? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь новостью с футбольными болельщиками.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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