Amazon начала сокращения в отделе искусственного интеллекта: Стратегия меняется

Технологический гигант Amazon принял решение сократить штат в подразделении Артификиал Генерал Intelligence (AGI), которое занимается созданием систем с интеллектом человеческого уровня. Этот шаг свидетельствует о пересмотре приоритетов компании в области искусственного интеллекта (AI) и напрямую затрагивает одно из самых перспективных направлений в индустрии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным агентства Reuters, руководство Amazon по-прежнему считает разработку крупных АИ-моделей стратегическим направлением бизнеса, однако вносит коррективы в распределение ресурсов. По словам представителя компании, теперь основной акцент будет сделан на проектах, приносящих максимальную пользу клиентам. Именно по этой причине сокращение некоторых должностей в подразделении AGI было признано необходимым.

Кадровые перестановки и внутренние реформы

Процессы реорганизации в направлении AGI продолжаются уже несколько месяцев. В конце прошлого года компанию покинул Рохит Прасад, возглавлявший этот отдел. В феврале текущего года свой пост также оставил руководитель AGI Лаб Дэвид Луан. В настоящее время данное направление перешло под управление старшего вице-президента Питера ДеСантиса, который также отвечает за разработку собственных процессоров компании и подразделение квантовых технологий.

По имеющимся данным, сокращения в основном затронули команды, работавшие под руководством вице-президентов Адиба Шанаа и Вишала Шармы. Amazon пока не раскрывает точное количество уволенных сотрудников, однако подчеркивается, что этот процесс является частью общей политики оптимизации компании.

Рыночный спрос и новые направления

Amazon предпочитает инвестировать в проекты с прикладными результатами, а не в фундаментальные исследования. Например, недавно было объявлено о создании нового подразделения под названием Форвард Деплоед Энгиниринг. Этот отдел помогает крупным корпоративным клиентам внедрять АИ-сервисы непосредственно в бизнес-процессы. Это показывает, что компания делает упор на продажу готовых продуктов и обслуживание клиентов, а не на долгосрочные теоретические исследования.

Эти сокращения — не первые для Amazon. В январе компания уволила около 16 000 сотрудников по всему миру. В условиях обострившейся конкуренции в технологическом мире Amazon стремится направить свои ресурсы на наиболее эффективные точки для борьбы с такими конкурентами, как Google и Microsoft.

Для пользователей и ИТ-специалистов эта новость свидетельствует об изменении глобальных технологических трендов. Можно увидеть, что даже такие гиганты, как Amazon, не обладают бесконечным бюджетом и вынуждены оперативно менять курс в зависимости от рыночного спроса.