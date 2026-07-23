Amazon начала сокращения в отделе искусственного интеллекта: Стратегия меняется

·42·Технологии
Amazon начала сокращения в отделе искусственного интеллекта: Стратегия меняется

Технологический гигант Amazon принял решение сократить штат в подразделении Артификиал Генерал Intelligence (AGI), которое занимается созданием систем с интеллектом человеческого уровня. Этот шаг свидетельствует о пересмотре приоритетов компании в области искусственного интеллекта (AI) и напрямую затрагивает одно из самых перспективных направлений в индустрии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным агентства Reuters, руководство Amazon по-прежнему считает разработку крупных АИ-моделей стратегическим направлением бизнеса, однако вносит коррективы в распределение ресурсов. По словам представителя компании, теперь основной акцент будет сделан на проектах, приносящих максимальную пользу клиентам. Именно по этой причине сокращение некоторых должностей в подразделении AGI было признано необходимым.

Кадровые перестановки и внутренние реформы

Процессы реорганизации в направлении AGI продолжаются уже несколько месяцев. В конце прошлого года компанию покинул Рохит Прасад, возглавлявший этот отдел. В феврале текущего года свой пост также оставил руководитель AGI Лаб Дэвид Луан. В настоящее время данное направление перешло под управление старшего вице-президента Питера ДеСантиса, который также отвечает за разработку собственных процессоров компании и подразделение квантовых технологий.

По имеющимся данным, сокращения в основном затронули команды, работавшие под руководством вице-президентов Адиба Шанаа и Вишала Шармы. Amazon пока не раскрывает точное количество уволенных сотрудников, однако подчеркивается, что этот процесс является частью общей политики оптимизации компании.

Рыночный спрос и новые направления

Amazon предпочитает инвестировать в проекты с прикладными результатами, а не в фундаментальные исследования. Например, недавно было объявлено о создании нового подразделения под названием Форвард Деплоед Энгиниринг. Этот отдел помогает крупным корпоративным клиентам внедрять АИ-сервисы непосредственно в бизнес-процессы. Это показывает, что компания делает упор на продажу готовых продуктов и обслуживание клиентов, а не на долгосрочные теоретические исследования.

Эти сокращения — не первые для Amazon. В январе компания уволила около 16 000 сотрудников по всему миру. В условиях обострившейся конкуренции в технологическом мире Amazon стремится направить свои ресурсы на наиболее эффективные точки для борьбы с такими конкурентами, как Google и Microsoft.

Для пользователей и ИТ-специалистов эта новость свидетельствует об изменении глобальных технологических трендов. Можно увидеть, что даже такие гиганты, как Amazon, не обладают бесконечным бюджетом и вынуждены оперативно менять курс в зависимости от рыночного спроса.

AmazonИскусственный ИнтеллектAGIТехнологииIT-Рынок
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Легендарная Варта на грани банкротства: промышленный гигант Германии оказался в кризисеЛегендарная Варта на грани банкротства: промышленный гигант Германии оказался в кризисеСегодня, 18:29Серийное производство импортозамещенных самолетов СДж-100 в России начнется осеньюСерийное производство импортозамещенных самолетов СДж-100 в России начнется осеньюСегодня, 17:58Facebook запустил отдельное приложение для продавцов и бесплатную систему верификацииFacebook запустил отдельное приложение для продавцов и бесплатную систему верификацииСегодня, 17:54Tesla сотрудничает с Samsung и TSMC для производства чипов AI5 нового поколенияTesla сотрудничает с Samsung и TSMC для производства чипов AI5 нового поколенияСегодня, 17:27Starlink и искусственный интеллект ищут редких животных в джунглях КолумбииStarlink и искусственный интеллект ищут редких животных в джунглях КолумбииСегодня, 16:58GeForce RTX 3060 всё еще актуальна: она обошла новые RTX 4060 и Radeon RX 7600GeForce RTX 3060 всё еще актуальна: она обошла новые RTX 4060 и Radeon RX 7600Сегодня, 16:21
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне