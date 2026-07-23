OpenAI запустила функцию ChatGPT Хеалт для всех пользователей в США

Ведущая компания в области искусственного интеллекта OpenAI объявила о запуске новой специализированной функции ChatGPT Хеалт на своей платформе ChatGPT для всех совершеннолетних пользователей в США. Это обновление теперь позволяет владельцам бесплатных и платных подписок анализировать медицинские данные и отслеживать показатели личного здоровья. Этот шаг свидетельствует о том, что искусственный интеллект все глубже проникает в медицину — одну из важнейших сфер человеческой жизни. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Новая функция позволяет пользователям интегрировать свои личные медицинские данные с популярными сервисами, такими как Apple Хеалт, МйФитнессПал и Функтион. Кроме того, система может принимать медицинские записи из крупных госпитальных систем, таких как Эпик и Oracle Хеалт, а также с платформы Оне Медикал. По данным OpenAI, количество запросов пользователей, связанных со здоровьем, выросло с 230 до 300 миллионов в неделю.

Меры безопасности и правовые споры

Этот масштабный релиз совпал с судебным иском жителя Флориды против OpenAI. Истец утверждает, что ChatGPT дал ему опасный для жизни совет не обращаться к врачу. В ответ компания еще раз напомнила в своих условиях обслуживания, что ChatGPT никогда не предназначался для постановки диагнозов или лечения, а все ответы носят исключительно информационный характер.

В интервью Те Нью-Йорк Тимес представители компании заявили, что непрерывно работают над повышением безопасности медицинских советов. Новая модель ГПТ 5.6-Луна показала значительно более высокие результаты в тестах ХеалтБенч по сравнению с предыдущей версией ГПТ 5.5. OpenAI гарантирует, что сотрудничает с врачами при обучении своих моделей и не использует личные медицинские данные пользователей для обучения нейросети.

Конкуренция на рынке медицинского AI

Хотя исследования показывают, что боты с искусственным интеллектом все еще не полностью надежны в вопросах медицинских консультаций, конкуренция в этой сфере не прекращается. Наряду с OpenAI, такие гиганты, как Google и Anthropic, активно развивают свои АИ-решения, ориентированные на здравоохранение. ChatGPT Хеалт теперь способен отвечать на основе данных об аллергиях или режиме питания пользователя не только в специальном разделе, но и в общем интерфейсе чата.

В настоящее время функция ChatGPT Хеалт доступна на следующих платформах:

Веб-версия ChatGPT;

Мобильное приложение для iOS;

Для пользователей тарифных планов Фри, Го, Plus и Pro.

Хотя для пользователей из Узбекистана эта функция пока официально не открыта, глобальное распространение технологии, как ожидается, даст толчок развитию региональных приложений-медицинских помощников в будущем. Тем не менее специалисты подчеркивают необходимость консультации с профессиональным врачом перед принятием любого медицинского решения.