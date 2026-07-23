Дарвин Нуньес может перейти в МЛС: Атланта Юнайтед начала переговоры по трансферу

Американский клуб «Атланта Юнайтед» готовится к громкому шагу на трансферном рынке с целью усиления линии атаки. Бывший нападающий сборной Уругвая и «Ливерпуля» Дарвин Нуньес может перейти в чемпионат США (МЛС). В настоящее время руководство клуба ведет предварительные переговоры с футболистом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания The Athletic, руководство «Атланты Юнайтед» рассматривает кандидатуру Дарвина Нуньеса в качестве главной трансферной цели. Несмотря на то, что переговоры находятся на ранней стадии, клуб МЛС серьезно изучает возможность подписания одного из самых громких имен на рынке. В последние годы «Атланта» активно привлекает звездных футболистов.

Осуществление этого трансфера напрямую зависит от судьбы нынешнего нападающего команды Эммануэля Латте Лата. Как сообщил спортивный директор «Атланты Юнайтед» Крис Хендерсон, по Латте Лату есть предложения от других клубов, и из-за трансферных переговоров он не был включен в состав на матч против «Шарлотт». Если он покинет команду, в клубе освободится место «назначенного игрока» (Десигнатед Плаер), необходимое для Дарвина Нуньеса.

Сложный период Нуньеса в Саудовской Аравии

Дарвин Нуньес в настоящее время является игроком саудовского «Аль-Хиляля», однако там он столкнулся с неожиданными проблемами. После прихода Карима Бензема и других звезд уругвайский нападающий был исключен из заявки из-за лимита на легионеров в Саудовской Про-лиге. При этом он успел провести 16 матчей за команду, забив 6 голов и отдав 4 результативные передачи.

«Атланта Юнайтед» не хочет ограничиваться только Нуньесом. Если договориться с уругвайской звездой не удастся, клуб рассматривает вариант с нападающим сборной Швейцарии Брелем Эмболо. Однако трансфер Дарвина Нуньеса является приоритетным для клуба как с финансовой, так и с маркетинговой точки зрения.

В последние годы чемпионат США значительно повысил свой престиж благодаря переходам Лионелья Месси, Луиса Суареса и других мировых звезд. Переход такого сильного нападающего, как Дарвин Нуньес, в МЛС, несомненно, еще больше повысит конкурентоспособность лиги. «Атланта Юнайтед» же рассчитывает стать одним из главных претендентов на чемпионский титул благодаря этому трансферу.

Пока все внимание сосредоточено на трансфере Эммануэля Латте Лата. Его уход откроет путь Дарвину Нуньесу в «Атланту». Ожидается, что следующий этап переговоров решится в ближайшие дни.