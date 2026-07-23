Бывшие сотрудники Google создали новую систему защиты от кибератак с использованием ИИ

Киберпреступники выводят атаки по электронной почте на новый уровень, используя возможности искусственного интеллекта (AI). В то время как угроза «спеар фишинг» (целевого фишинга), основанного на личных данных, резко возросла, стартап АегисАИ, основанный бывшими руководителями службы безопасности Google, предлагает эффективное решение против этих угроз. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Основатели АегисАИ Сай Хормай и Райан Луо ранее занимались развитием технологий безопасного браузера и системы reCAPTCHA в Google. Их десятилетний опыт показал, что традиционные правила безопасности, основанные на логике «если-то», не справляются с блокировкой сложных сообщений, созданных современным AI. Поэтому стартап разработал специальных АИ-агентов, способных анализировать каждое письмо подобно человеку.

Как сообщает издание TechCrunch, проект недавно привлек 36 миллионов долларов в инвестиционном раунде под руководством Баттерй Вентурес. Теперь общий капитал компании достиг 49 миллионов долларов. Инвесторы рассматривают систему АегисАИ как наиболее перспективную технологию, способную заменить устаревшие инструменты кибербезопасности.

Опасные аспекты АИ-атак

В настоящее время хакеры с помощью AI мгновенно собирают информацию о коллегах пользователя, его текущих проектах и даже недавних поездках, подготавливая крайне убедительные сообщения. По словам Сая Хормая, атаки, осуществляемые с помощью искусственного интеллекта, обходят более половины существующих систем защиты. Это означает, что эффективность таких атак выросла вдвое по сравнению с прошлым.

Преимущества системы АегисАИ заключаются в следующем:

Выявление мелких аномалий, которые не могут распознать даже самые сложные контрольные списки;

Сканирование вредоносных ПДФ-файлов, защищенных паролем или CAPTCHA;

Анализ контекста письма для разоблачения попыток переписки от имени подставного лица;

Остановка атак в режиме реального времени без вмешательства человека.

В настоящее время новую технологию используют десятки крупных клиентов, таких как криптоплатежная компания Маш, стартап LangChain и платформа Локкер, входящая в состав Google. По мнению экспертов, поскольку киберпреступники увеличивают скорость атак через AI, выстроить оборону против них можно только с помощью более мощных АИ-агентов.

Несмотря на наличие на рынке крупных конкурентов, таких как Пруфпоинт, Мимекаст и Абнормал Секуритй, огромный опыт основателей АегисАИ в обеспечении безопасности Gmail дает им преимущество. Партнер Баттерй Вентурес Дармеш Таккер отметил, что защита от кибератак станет для многих компаний задачей номер один в ближайшие годы.