Опубликованы климатические модели экзопланет ТРАППИСТ-1е и ТРАППИСТ-1ф

·46·Технологии
Опубликованы климатические модели экзопланет ТРАППИСТ-1е и ТРАППИСТ-1ф

Астрономы смоделировали климат двух наиболее обсуждаемых экзопланет системы ТРАППИСТ-1 — ТРАППИСТ-1е и ТРАППИСТ-1ф, расположенной примерно в 41 световом году от Земли. Эти планеты считаются главными кандидатами на наличие условий, пригодных для жизни, однако их физическая среда остается неопределенной. Поскольку обе планеты находятся очень близко к своей звезде, они постоянно обращены к ней одной стороной, то есть на одной стороне царит «вечный день», а на другой — «вечная ночь». Об этом Иксбт.ком сообщает .

Астрофизик организации Блуе Марбле Спаке Джейкоб Хакк-Мисра использовал в этом исследовании модифицированную модель ХЭКсТОР. Эта модель позволяет быстро анализировать тысячи различных климатических сценариев. Исследователь провел около 6300 симуляций, изменяя поток звездного излучения и давление углекислого газа (КО2) в атмосфере. Это помогло более точно оценить тепловой режим экзопланет.

Согласно результатам, наиболее вероятный сценарий для планеты ТРАППИСТ-1е — наличие «прохладного» климата на дневной стороне. Поверхность планеты может быть свободна от льда только при повышении давления КО2 до уровня 0,1 бар. При более низких показателях планета остается в замерзшем состоянии. ТРАППИСТ-1ф продемонстрировала гораздо более холодный режим: в большинстве случаев она полностью покрыта снегом и льдом, и для ее таяния требуется давление парниковых газов выше 1 бара.

По словам автора, модель ХЭКсТОР не дает окончательного вывода о пригодности планет для жизни. Ее основная задача — отобрать наиболее перспективные сценарии из тысяч конфигураций. В дальнейшем эти данные будут подробно изучены с помощью более сложных климатических моделей и телескопов.

АстрономияЭкзопланетыTRAPPIST-1КосмосКлимат
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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