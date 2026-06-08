Радиотелескопы не обнаружили следов технологий на межзвездном объекте 3И/ATLAS

Астрономы не смогли обнаружить признаки искусственной активности на третьем межзвездном объекте, посетившем Солнечную систему, — 3И/ATLAS. Исследователи из института СЭТИ (Сеарч фор Экстратеррестриал Intelligence) пришли к такому выводу, проанализировав радиосигналы объекта с помощью радиотелескопа Аллен Телескопе Аррай в Калифорнии. Комета 3И/ATLAS была впервые зарегистрирована системой ATLAS 1 июля 2025 года и является третьим подтвержденным межзвездным гостем после 1И/ʻУмуамуа и кометы 2И/Борисов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Хотя 3И/ATLAS демонстрировала обычные кометные свойства, выделяя газ и пыль при приближении к Солнцу, команда СЭТИ провела стандартную проверку на наличие технологических маркеров. В исследовании приняли участие специалисты проекта Бреактругх Листен, Беркелей СЭТИ Ресеарч Кентер и Джодрелл Банк Кентре фор Астрофйсикс. Наблюдения проводились в диапазоне частот от 1 до 9 ГГц и длились более 7 часов.

В ходе анализа система зафиксировала около 74 миллионов узкополосных сигналов, однако большинство из них оказались радиопомехами. После фильтрации 211 кандидатный сигнал был проверен визуально, и ни один из них не подтвердил искусственное происхождение. Исследователи имели возможность обнаружить любой передатчик мощностью свыше 10¹⁰ ватт вблизи 3И/ATLAS.

По словам одного из авторов проекта Софии Шейх, такие наблюдения создают важную методологическую базу для отличия редких аномалий от естественных процессов в будущем. Ученые также отметили, что со временем аппараты типа Воягер могут стать межзвездными объектами и технологическими маркерами для других систем. Этот эксперимент еще раз доказал способность современных радиоинструментов быстро реагировать на межзвездные объекты.