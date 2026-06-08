Samsung Galaxy S26 FE протестировали перед анонсом

·104·Технологии
Samsung Galaxy S26 FE протестировали перед анонсом

В сети появились новые изображения смартфона Samsung Galaxy S26 FE. Эти снимки подтверждают, что устройство выполнено в стиле стандартного Galaxy S26, представленного в начале этого года. Galaxy S26 FE получит знакомый блок камер, соответствующий общей концепции дизайна серии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщение дает.

Ранее смартфон также появлялся в базе данных Geekbench. Устройство тестировалось с собственным процессором компании Exynos 2500 и 8 ГБ оперативной памяти. Согласно результатам тестов, гаджет набрал 2426 баллов в одноядерном режиме и 8004 балла в многоядерном.

Новые процессы сертификации практически подтверждают предыдущие утечки данных. Согласно ранним сообщениям, Samsung принимает меры по снижению себестоимости устройства на фоне роста цен на компоненты памяти. С этой целью компания может использовать дисплеи, произведенные компанией КСОТ, вместо более дорогих решений.

Несмотря на такие меры экономии, инсайдеры не исключают, что Galaxy S26 FE все же будет дороже предыдущей модели. Официальный анонс смартфона ожидается в ближайшие месяцы.

SamsungGalaxy S26 FEСмартфонExynos 2500Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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