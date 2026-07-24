«Теперь всё будет иначе»: в Узбекистане вступил в силу новый закон о социальной защите
В Узбекистане принят исторический документ, который напрямую повлияет на образ жизни миллионов граждан и систему получения социальной помощи. Новый закон «О социальной работе» не только кардинально меняет порядок получения помощи, но и вводит новые требования в сферах медицины, образования и даже услуг, предоставляемых через интернет. Кому и какие возможности на самом деле дают эти революционные изменения, охватывающие всё — от махалли до судов и правоохранительных органов?
Zamin.uz собрал самые важные детали нового закона и неожиданные новшества для населения.
«Под контролем президентского агентства»: как работает новая система?
Официально принятый 23 июля 2026 года Закон № ЗРУ-1159 поднял сферу социальной защиты в нашей стране на уровень профессиональной деятельности, которая не просто выплачивает пособия, а развивает потенциал и возможности человека.
Самое важное правило закона:
Социальная работа теперь будет организована на основе единой системы в учреждениях медицины, образования, социальной защиты, занятости, судах, правоохранительных органах и учреждениях по исполнению наказаний. Главным исполнительным и уполномоченным органом в этой сфере определено Национальное агентство социальной защиты.
От махалли до интернета: новая 3-уровневая система помощи
Отныне социальные услуги и помощь будут разделены на 3 основных уровня в зависимости от потребностей гражданина. Это послужит предотвращению волокиты и излишней бюрократии.
Уровень услуги
Где и как предоставляется?
Основная особенность
Первичный
В махалле, по месту жительства гражданина
Самая оперативная и повседневная поддержка
Специализированный
В специальных социальных учреждениях
Адресная помощь по конкретным проблемам
Высокоспециализированный
В стационарных центрах и через интернет
Сложные случаи и онлайн-поддержка
Важным аспектом является то, что для предоставления любой социальной услуги и помощи обязательным условием является официальное обращение и согласие гражданина или его законного представителя.
Кто ответит за нарушение закона? Полномочия специальной инспекции
Для обеспечения адресного и справедливого доведения социальной помощи государством был внедрен отдельный механизм контроля.
Социальная инспекция при Национальном агентстве социальной защиты будет осуществлять строгий контроль по следующим направлениям:
Соблюдение требований законодательства при социальной защите населения;
Качество социальных услуг и их своевременное предоставление;
Критерии прозрачности и справедливости при распределении социальной помощи.
Знают ли об этом новшестве ваши близкие и друзья?
Принятый в нашей стране важный закон, несомненно, облегчит жизнь многим семьям и нашим соотечественникам, нуждающимся в социальной защите.
Немедленно отправьте эту полезную и важную информацию своим близким, нуждающимся в социальной помощи, в чаты махалли и своим друзьям!
Как вы считаете, даст ли ожидаемый результат система социальных услуг, предоставляемых в махалле? Оставляйте свои мнения и комментарии!
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