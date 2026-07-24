В Янгикургане выявлено выращивание 423 кустов каннабиса

В рамках оперативно-профилактических мероприятий «Безопасная и здоровая страна» в Хорезмской и Наманганской областях были выявлены два случая, связанных с наркотическими средствами.

Совместными усилиями сотрудников Службы государственной безопасности, органов внутренних дел и таможни в Ургенчском районе Хорезмской области было проведено оперативное мероприятие.

В ходе мероприятия был задержан и досмотрен ранее судимый гражданин в момент получения посылки, отправленной из Российской Федерации через такси.

В результате досмотра внутри посылки было обнаружено 967 граммов гашиша, спрятанного в 10 шоколадных упаковках. Данное вещество было изъято в качестве вещественного доказательства.

Второй случай был зафиксирован в Янгикурганском районе Наманганской области. В ходе мероприятия, проведенного управлением СГБ по Наманганской области совместно с органами внутренних дел, было установлено, что местный житель выращивал на своем земельном участке 423 куста каннабиса.

Согласно имеющимся данным, он ухаживал за этими растениями с целью их последующей продажи. По данному факту оформлены процессуальные документы.

В настоящее время в отношении обоих граждан возбуждены уголовные дела. Следственные действия продолжаются.