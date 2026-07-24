«Революция в авиации»: первый гибридный самолет успешно прошел испытания на высоте 9000 метров

·62·Технологии
«Революция в авиации»: первый гибридный самолет успешно прошел испытания на высоте 9000 метров

В мировой коммерческой авиации произошло историческое событие: компания ГЭ Аероспаке в сотрудничестве с NASA, Boeing и БЭТА Течнологиес впервые успешно испытала самолет с гибридно-электрической силовой установкой на крейсерской высоте пассажирских лайнеров. Этот авиалайнер, пересекший Атлантический океан, не только безупречно проработал в воздухе более 2 часов, но и продемонстрировал возможность подзарядки аккумулятора во время полета.

Zamin.уз представляет подробности этого революционного полета в авиации и новые возможности будущих самолетов.

Два типа двигателей в одной системе: как прошли испытания?

В Великобритании в преддверии знаменитого авиасалона Фарнборугх для этих испытаний был использован специально модифицированный Сааб 340Б с турбовинтовым двигателем. Во время испытаний лайнер поднялся на высоту более 9,1 километра (9000 метров) — именно в зону крейсерского полета обычных пассажирских самолетов.

Инженеры отмечают:

В отличие от небольших полностью электрических самолетов, эта гибридная установка объединяет традиционную газовую турбину и высоковольтный электродвигатель. Система автоматически распределяет нагрузку между двумя источниками на разных этапах полета, что значительно снижает расход топлива.

Обычный самолет и гибридный лайнер: основные различия

Показатель и факторы

Традиционный пассажирский самолет

Гибридный самолет ГЭ Аероспаке

Источник энергии

Только авиационное топливо (керосин)

Керосин + электрическая система мегаваттного класса

Возможность зарядки

Отсутствует

Подзаряжает батарею прямо во время полета

Экологический и экономический эффект

Высокий расход топлива и выбросы

Экономия топлива, снижение выбросов в атмосферу

Высота полета

9 000 – 11 000 метров

9 100 метров (впервые успешно испытано)

Трансатлантический перелет через Атлантический океан

После первоначальных испытаний в США этот экспериментальный самолет пролетел через Атлантический океан до Великобританиив гибридном режиме. Во время полета аккумуляторы, поставленные компанией БАЭ Сйстемс, и специальная система мотогондол, разработанная Aurora Флигхт Скиенкес (принадлежит Boeing), показали отличные результаты.

  • Двойная функция электродвигателя: Он не только вращал воздушный винт, продвигая самолет вперед, но и выполнял функцию генератора во время полета, подзаряжая аккумуляторы.

  • Система охлаждения: Для мощного электрооборудования и инверторов были установлены специальные теплообменники, предотвращающие перегрев.

Наступит ли эра дешевых и экологичных полетов?

По мнению экспертов, эти испытания в ближайшие годы помогут полностью пересмотреть пассажирскую авиацию и снизить стоимость билетов за счет экономии топлива.

Расскажите об этой технологической революции и авиационной новинке своим друзьям и близким! Отправьте статью в свой Телеграм-чат.

Как вы думаете, смогут ли гибридные и электрические самолеты полностью заменить обычные лайнеры в ближайшие 10 лет? Оставляйте свое мнение в комментариях!

GE AerospaceНАСАBoeingBETA TechnologiesSaab
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Легендарная Варта на грани банкротства: промышленный гигант Германии оказался в кризисеЛегендарная Варта на грани банкротства: промышленный гигант Германии оказался в кризисеСегодня, 18:29Серийное производство импортозамещенных самолетов СДж-100 в России начнется осеньюСерийное производство импортозамещенных самолетов СДж-100 в России начнется осеньюСегодня, 17:58Facebook запустил отдельное приложение для продавцов и бесплатную систему верификацииFacebook запустил отдельное приложение для продавцов и бесплатную систему верификацииСегодня, 17:54Tesla сотрудничает с Samsung и TSMC для производства чипов AI5 нового поколенияTesla сотрудничает с Samsung и TSMC для производства чипов AI5 нового поколенияСегодня, 17:27Starlink и искусственный интеллект ищут редких животных в джунглях КолумбииStarlink и искусственный интеллект ищут редких животных в джунглях КолумбииСегодня, 16:58GeForce RTX 3060 всё еще актуальна: она обошла новые RTX 4060 и Radeon RX 7600GeForce RTX 3060 всё еще актуальна: она обошла новые RTX 4060 и Radeon RX 7600Сегодня, 16:21
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне