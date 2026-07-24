«Революция в авиации»: первый гибридный самолет успешно прошел испытания на высоте 9000 метров

В мировой коммерческой авиации произошло историческое событие: компания ГЭ Аероспаке в сотрудничестве с NASA, Boeing и БЭТА Течнологиес впервые успешно испытала самолет с гибридно-электрической силовой установкой на крейсерской высоте пассажирских лайнеров. Этот авиалайнер, пересекший Атлантический океан, не только безупречно проработал в воздухе более 2 часов, но и продемонстрировал возможность подзарядки аккумулятора во время полета.

Zamin.уз представляет подробности этого революционного полета в авиации и новые возможности будущих самолетов.

Два типа двигателей в одной системе: как прошли испытания?

В Великобритании в преддверии знаменитого авиасалона Фарнборугх для этих испытаний был использован специально модифицированный Сааб 340Б с турбовинтовым двигателем. Во время испытаний лайнер поднялся на высоту более 9,1 километра (9000 метров) — именно в зону крейсерского полета обычных пассажирских самолетов.

Инженеры отмечают: В отличие от небольших полностью электрических самолетов, эта гибридная установка объединяет традиционную газовую турбину и высоковольтный электродвигатель. Система автоматически распределяет нагрузку между двумя источниками на разных этапах полета, что значительно снижает расход топлива.

Обычный самолет и гибридный лайнер: основные различия

Показатель и факторы Традиционный пассажирский самолет Гибридный самолет ГЭ Аероспаке Источник энергии Только авиационное топливо (керосин) Керосин + электрическая система мегаваттного класса Возможность зарядки Отсутствует Подзаряжает батарею прямо во время полета Экологический и экономический эффект Высокий расход топлива и выбросы Экономия топлива, снижение выбросов в атмосферу Высота полета 9 000 – 11 000 метров 9 100 метров (впервые успешно испытано)

Трансатлантический перелет через Атлантический океан

После первоначальных испытаний в США этот экспериментальный самолет пролетел через Атлантический океан до Великобританиив гибридном режиме. Во время полета аккумуляторы, поставленные компанией БАЭ Сйстемс, и специальная система мотогондол, разработанная Aurora Флигхт Скиенкес (принадлежит Boeing), показали отличные результаты.

Двойная функция электродвигателя: Он не только вращал воздушный винт, продвигая самолет вперед, но и выполнял функцию генератора во время полета, подзаряжая аккумуляторы.

Система охлаждения: Для мощного электрооборудования и инверторов были установлены специальные теплообменники, предотвращающие перегрев.

Наступит ли эра дешевых и экологичных полетов?

По мнению экспертов, эти испытания в ближайшие годы помогут полностью пересмотреть пассажирскую авиацию и снизить стоимость билетов за счет экономии топлива.

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