Из-за обручального кольца женщина едва не лишилась пальца

·661·Мир
Из-за обручального кольца женщина едва не лишилась пальца

Врачи Центра микрохирургии кисти Городской клинической больницы имени Ерамишанцева в Москве успешно спасли палец женщине, получившей тяжелую травму из-за обручального кольца. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.

Как стало известно, инцидент произошел, когда женщина работала на даче: ее обручальное кольцо зацепилось за выступающую часть стены. При попытке резко отдернуть руку кольцо оказало сильное давление на палец, в результате чего безымянный палец был практически полностью оторван.

Микрохирург Александр Сухинин отметил, что при таких тяжелых травмах решающее значение имеет как можно более быстрое восстановление кровообращения. В ходе сложной хирургической операции врачам удалось успешно восстановить кости, сухожилия, нервы, кровеносные сосуды и мягкие ткани.

В настоящее время женщина проходит курс реабилитации для полного восстановления функций пальца.

Руководитель Центра микрохирургии кисти Георгий Назарян рекомендовал снимать кольца и другие украшения во время работ с высоким риском травматизма, таких как садоводство или строительство, чтобы предотвратить подобные случаи. По его словам, в таких ситуациях кольцо не соскальзывает с пальца, а, наоборот, сдавливает мягкие ткани, что может привести к крайне тяжелым травмам.

Moviy fonda barmoqlari shishgan inson qo‘li.
МоскваАлександр СухинГеоргий Назарян
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Трамп ввел новые пошлины для 60 стран: кто в списке?Трамп ввел новые пошлины для 60 стран: кто в списке?Сегодня, 18:26«Скрытая военная цепь»: раскрыта причина ночной атаки на склады Wildberries«Скрытая военная цепь»: раскрыта причина ночной атаки на склады WildberriesСегодня, 18:25Трамп заявил о возможности масштабного удара по Ирану: Тегеран выступил с предупреждениемТрамп заявил о возможности масштабного удара по Ирану: Тегеран выступил с предупреждениемСегодня, 15:04В Никарагуа родился редчайший белый пума с голубыми глазами и розовым носомВ Никарагуа родился редчайший белый пума с голубыми глазами и розовым носомСегодня, 14:15Детеныш сурка, пытающийся разнять дерущихся родителей, растрогал пользователей сети!Детеныш сурка, пытающийся разнять дерущихся родителей, растрогал пользователей сети!Сегодня, 12:38Саудовский принц найден мертвым в ванной комнате пятизвездочного отеляСаудовский принц найден мертвым в ванной комнате пятизвездочного отеляСегодня, 10:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Две сестры обнаружили самих себя на фотографии в арендованном доме
Две сестры обнаружили самих себя на фотографии в арендованном доме
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью