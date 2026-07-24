Из-за обручального кольца женщина едва не лишилась пальца

Врачи Центра микрохирургии кисти Городской клинической больницы имени Ерамишанцева в Москве успешно спасли палец женщине, получившей тяжелую травму из-за обручального кольца. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.

Как стало известно, инцидент произошел, когда женщина работала на даче: ее обручальное кольцо зацепилось за выступающую часть стены. При попытке резко отдернуть руку кольцо оказало сильное давление на палец, в результате чего безымянный палец был практически полностью оторван.

Микрохирург Александр Сухинин отметил, что при таких тяжелых травмах решающее значение имеет как можно более быстрое восстановление кровообращения. В ходе сложной хирургической операции врачам удалось успешно восстановить кости, сухожилия, нервы, кровеносные сосуды и мягкие ткани.

В настоящее время женщина проходит курс реабилитации для полного восстановления функций пальца.

Руководитель Центра микрохирургии кисти Георгий Назарян рекомендовал снимать кольца и другие украшения во время работ с высоким риском травматизма, таких как садоводство или строительство, чтобы предотвратить подобные случаи. По его словам, в таких ситуациях кольцо не соскальзывает с пальца, а, наоборот, сдавливает мягкие ткани, что может привести к крайне тяжелым травмам.