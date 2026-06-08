Blue Origin приступила к восстановлению стартовой площадки после взрыва

Генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп сообщил о ходе работ на стартовом комплексе LC-36, расположенном в Космическом центре на мысе Канаверал. После мощного взрыва, произошедшего 28 мая во время огневых испытаний ракеты New Glenn, компания начала процесс очистки и восстановления территории. Об этом Ixbt.com сообщает .

В настоящее время проводятся работы по транспортировке вторых ступеней GS2 из сборочно-интеграционного корпуса. На фотографии, опубликованной Лимпом, видна крупная белая ступень. В ближайшее время планируется переместить еще несколько блоков GS2 и уцелевший после взрыва ускоритель Never Tell Me The Odds.

Напомним, что авария в мае полностью уничтожила тестируемую ракету и нанесла серьезный ущерб стартовой площадке. Однако, согласно данным компании, основные топливные баки, водонапорная башня и другие ключевые элементы инфраструктуры практически не пострадали или могут быть отремонтированы на месте.

Руководство Blue Origin не намерено отказываться от своих планов, несмотря на этот инцидент. Компания официально заявила о намерении возобновить полеты и продолжить миссии по освоению космоса до конца 2026 года.