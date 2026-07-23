США под кибератаками: иранские хакеры угрожают энергетическим и водным системам

Правительство США выступило с официальным предупреждением о том, что поддерживаемые Ираном хакеры активно взламывают промышленные системы управления поставщиков воды и электроэнергии в стране, нарушая их работу. Эти кибератаки создают серьезную угрозу стабильности объектов критической инфраструктуры и усилились на фоне политической напряженности на международной арене. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно обновленному отчету, опубликованному Федеральным бюро расследований (FBI), Агентством национальной безопасности (NSA), Министерством энергетики и Агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры (КИСА) США, хакеры нацелены на программируемые логические контроллеры (ПЛК) в подключенных к интернету операционных сетях. Эти устройства служат для автоматического управления промышленными процессами, и получение доступа к ним позволяет злоумышленникам манипулировать данными и отключать системы.

Технологии и бренды под угрозой

Изначально было установлено, что хакеры нацеливались только на контроллеры, произведенные компанией Роквелл. Однако, согласно последним данным, масштаб атак расширился, и теперь под угрозой находятся продукты таких мировых гигантов, как Шнеидер Электрик и Siemens . Эксперты предупреждают, что практически все промышленные системы управления, имеющие открытый доступ к интернету, могут стать жертвами потенциальных атак.

По данным FBI, хакерам удалось проникнуть в систему одного из поставщиков критической инфраструктуры и изменить логику программирования контроллеров. В результате были отключены важные процессы, отвечающие за аварийную остановку и сигналы оповещения. Это привело к переходу системы в опасное состояние, при котором операторы оставались в неведении относительно данных аномалий.

Политические мотивы и кибердиверсии

Данная киберактивность оценивается как ответная реакция на продолжающиеся конфликты между Ираном, США и Израилем. Иранские хакеры и их доверенные лица проводят различные операции в регионе и на Западе — от шпионажа до полного вывода систем из строя. Например, недавно хакеры атаковали гиганта медицинских технологий Стрйкер в США, удаленно стерев данные с устройств десятков тысяч сотрудников.

Также хакерская группировка под названием "Хандала" в июне заявила о взломе системы предприятия водоснабжения в Калифорнии (Кал Ватер). Хотя компания заявила, что доказательств несанкционированного доступа к операционным сетям не обнаружено, подобные инциденты наглядно демонстрируют угрозу для жизненно важных ресурсов населения. В настоящее время правительство США призывает владельцев всех стратегических объектов немедленно усилить меры кибербезопасности.