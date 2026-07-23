Runway представила первый в мире интеллектуальный роутер для генеративных медиа

·21·Технологии
Runway представила первый в мире интеллектуальный роутер для генеративных медиа

Стартап Runway, лидер в области создания видео с помощью AI, объявил о запуске своего нового проекта — платформы Runway Медиа Рутер. Этот инструмент выполняет функцию своеобразной навигации для разработчиков в мире генеративных медиа. Как сообщает TechCrunch, данный роутер объединяет в единую систему различные модели для генерации изображений, видео и аудио, автоматически выбирая наиболее подходящую в соответствии с запросом пользователя. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Теперь Runway становится не просто компанией по созданию нейросетей, а крупным инфраструктурным слоем для генеративных медиа. Новый роутер, входящий в состав платформы Runway Дев, направляет запрос к соответствующей модели, исходя из приоритетов качества, скорости или цены. Хотя подобные роутеры широко распространены в больших языковых моделях (LLM), для медиаконтента такое решение представлено впервые.

Удобство и эффективность для разработчиков

В настоящее время количество моделей генеративных медиа стремительно растет, что затрудняет для программистов тестирование каждой новой нейросети. Директор по продуктам Runway Энтони Маджио отметил, что большинство разработчиков не могут тратить время на изучение уникальных возможностей каждой модели. Новый роутер берет этот интеллектуальный анализ на себя.

Платформа уже сотрудничает с такими глобальными гигантами, как Adobe, Cloudflare, ElevenLabs, Экспедиа, Шуттерсток и Quora. Эти компании могут интегрировать генерацию медиа напрямую в свои продукты через Runway API. Это избавляет пользователей от необходимости переходить на сайт или в приложение Runway и значительно ускоряет рабочий процесс.

Баланс качества и цены

Одним из главных преимуществ Медиа Рутер является контроль расходов. К 2026 году система ценообразования на основе токенов стала актуальным вопросом для предприятий. Runway недавно отказалась от планов с безлимитной подпиской и перешла на токеновую систему. Новый роутер помогает экономить бюджет, позволяя пользователям выбирать самую дешевую или самую качественную модель.

В вопросах качества Runway опирается на опыт своей профессиональной креативной команды. Роутер выбирает лучшую модель на основе следующих критериев:

  • Насколько точно видеомодели обрабатывают движение (мотион);
  • Способность нейросетей для создания изображений выстраивать композицию;
  • Соответствие голосовых моделей движению губ (лип сйнкинг).

Также учитываются геополитические факторы. Несмотря на то, что китайские генеративные модели становятся популярными, многие западные компании опасаются использовать их из соображений безопасности. Runway Медиа Рутер предоставляет пользователям возможность устанавливать ограничения, например, выбирать только модели из США.

RunwayИскусственный ИнтеллектТехнологииMedia RouterНейросети
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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