Барселона ищет нападающего: Искусственный интеллект нашел 5 кандидатов на замену Хулиану Альваресу

·130·Спорт
Барселона ищет нападающего: Искусственный интеллект нашел 5 кандидатов на замену Хулиану Альваресу

Каталонский Барселона клуб активно ищет нового футболиста для усиления линии атаки. Главной целью спортивного директора команды Деку является нападающий Атлетико Мадрид Хулиан Альварес. Однако, поскольку мадридский клуб отказывается от переговоров по продаже аргентинской звезды, руководство клуба вынуждено рассматривать альтернативные варианты. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Интересно, что к этому процессу были привлечены современные технологии. Согласно сообщению спортивного издания, система искусственного интеллекта проанализировала 5 кандидатов в нападающие, которые лучше всего подходят для Барселоны в случае, если трансфер Хулиана Альвареса не состоится. В этот список вошли как неожиданные имена, так и звезды высокого уровня.

Жоау Педру — первый выбор искусственного интеллекта

Согласно анализу искусственного интеллекта, наиболее подходящим кандидатом для каталонцев является игрок Челси Жоау Педру. Технология высоко оценила его стиль игры, отметив, что он может выступать не только как центральный нападающий, но и как оттянутый форвард или плеймейкер. Его способность связывать линии и активность в прессинге Барселоны полностью соответствуют философии клуба.

Однако вероятность осуществления этого трансфера оценивается как низкая. Челси заплатил за футболиста 70 миллионов евро в прошлом году и подписал с ним контракт до 2033 года. Искусственный интеллект оценил соответствие Жоау Педру команде в 9 баллов, а вероятность осуществления трансфера — всего в 4 балла. Очевидно, что лондонцы не хотят отпускать своего лучшего игрока.

Другие альтернативные варианты

Вторым кандидатом в списке указан Виктор Осимхен. 27-летний нигерийский нападающий, защищающий цвета Галатасарая, выделяется своей физической мощью и голевым чутьем. Искусственный интеллект видит в нем достойного конкурента Альваресу.

Также по результатам анализа было отмечено, что следующие футболисты также могут быть полезны для Барселоны :

  • Жоау Педру (Челси) — многофункциональный нападающий;
  • Виктор Осимхен (Галатасарай) — чистый бомбардир;
  • Лаутаро Мартинес (Интер) — опытный лидер;
  • Душан Влахович (Ювентус) — молодой и результативный нападающий;
  • Александер Исак (Ньюкасл) — быстрый и техничный исполнитель.
Пока что Барселоны неизвестно, насколько серьезно руководство воспримет эти рекомендации. Но финансовые трудности и высокие цены на трансферном рынке побуждают клуб принимать более креативные решения. Ожидается, что если вариант с Хулианом Альваресом сорвется, каталонцы быстро переключат внимание на одного из футболистов из этого списка.

БарселонаТрансферыИскусственный ИнтеллектХулиан АльваресФутбол
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Jahongir Tursunov
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