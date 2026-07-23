Легенда в истории авиации: лайнеры Boeing 717 выводятся из эксплуатации

·22·Технологии
Легенда в истории авиации: лайнеры Boeing 717 выводятся из эксплуатации

Эпоха самолетов Boeing 717, занимающих особое место на мировом авиационном рынке и считающихся королями коротких рейсов, подходит к концу. Авиакомпания Аласка Аирлинес официально объявила о выводе из эксплуатации всех лайнеров этой модели в рамках масштабной модернизации своего парка. Это решение означает не только техническое обновление, но и полное изменение стратегии региональных перевозок. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, начиная с 2028 года, Аласка Аирлинес начнет поэтапную замену самолетов Boeing 717 в парке Хаваииан Аирлинес на более современные и вместительные модели Boeing 737-800. Ожидается, что этот процесс станет одним из важнейших шагов в рамках интеграции авиакомпании Хаваииан Аирлинес в состав Аласка Air Груп.

Новая эра в меж островных перелетах

Новые лайнеры Boeing 737-800 будут в основном базироваться в аэропорту Гонолулу и управляться местными экипажами. Посредством этих изменений руководство компании планирует значительно увеличить количество пассажирских мест на популярных маршрутах между Гавайскими островами. Это еще больше повысит транспортную доступность для внутреннего туризма и местного населения.

Модель Boeing 717 имеет очень интересное прошлое в истории гражданской авиации. Изначально этот самолет был разработан корпорацией МкДоннелл Дуглас под названием МД-95. Однако после слияния этой компании с Boeing в 1997 году проект получил название Boeing 717. Этот лайнер, рассчитанный на 110-125 пассажиров, был специально адаптирован для выполнения десятков коротких рейсов в день.

Немногочисленные операторы и технические возможности

Самолеты этой модели производились с 1998 по 2006 год, всего с конвейера сошло 156 единиц. В настоящее время Хаваииан Аирлинес является крупнейшим оператором Boeing 717 в мире. Еще одна авиакомпания, использующая этот лайнер в коммерческих целях в мировом масштабе — это американский перевозчик Делта Air Линес.

Boeing 717 отличался высокой надежностью, возможностью быстрого обслуживания в аэропортах и приспособленностью к коротким взлетно-посадочным полосам. В таких сложных географических регионах, как Гавайские острова, он долгие годы оставался непревзойденным транспортным средством. Однако современные требования авиации, топливная экономичность и экологические нормы диктуют необходимость замены старых моделей на более современные аналоги.

Переход на самолеты Boeing 737-800 в будущем не только увеличит вместимость, но и снизит расходы на техническое обслуживание для Аласка Аирлинес. Поскольку наличие в парке самолетов одного типа значительно упрощает логистику и поставку запасных частей. Таким образом, Boeing 717, ставший родным для любителей авиации, в ближайшие годы окончательно покинет небо.

BoeingАвиацияAlaska AirlinesТехнологииСамолет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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