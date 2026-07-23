Лука Модрич продлил контракт с Миланом: хорватская легенда остается еще на один сезон

Итальянский клуб «Милан» официально объявил о продлении действующего соглашения со своим опытным полузащитником Лукой Модричем. Хорватская футбольная легенда останется на «Сан-Сиро» до конца сезона 2026-2027. Это решение стало неожиданным и важным подарком для нового главного тренера клуба Рубена Аморима, поскольку специалист намерен опираться на опыт лидера команды в своем дебютном сезоне. Об этом сообщает Goal.com.

По данным издания Goal.com, новый контракт, подписанный с 40-летним футболистом, будет действовать до 30 июня 2027 года. Таким образом, были положены конец различным слухам о завершении карьеры Модрича. В заявлении клуба особо подчеркивается, насколько ценен обладатель «Золотого мяча» для команды как на поле, так и в раздевалке.

Новый тренер и новые цели

«Милан» провел прошлый сезон 2025-2026 не так, как ожидалось. Команда заняла пятое место в турнирной таблице Серии А и осталась без путевки в Лигу чемпионов. После этой неудачи в руководстве клуба произошли большие изменения: такие специалисты, как Массимилиано Аллегри, Игли Таре и Джеффри Монкада, покинули свои посты. Рубен Аморим взял на себя задачу по восстановлению команды.

В прошлом сезоне Лука Модрич провел за «россонери» 37 матчей и сумел забить 2 гола. Он играет важную роль не только в игровой схеме команды, но и в качестве примера для молодых футболистов. Для Аморима сохранение такого опытного лидера послужит ключевым фактором в стабилизации атмосферы внутри коллектива.

Согласно информации, Модрич также близок к завершению карьеры на международной арене. Он планирует провести прощальный матч в составе сборной Хорватии 6 октября. После этого он намерен сосредоточить все свое внимание исключительно на успехах «Милана» и завершить свою славную карьеру на высокой ноте.

Финансовые детали и вариант с Реалом

По сообщениям итальянской прессы, зарплата Луки Модрича по новому контракту составит около 3,5 миллионов евро. Также соглашение предусматривает различные бонусы в зависимости от показателей игрока. Это весьма достойное предложение уровня Серии А для футболиста, которому в сентябре исполнится 41 год.

Интересно, что до подписания контракта ходили слухи о том, что бывшая команда Модрича, мадридский «Реал», предложила ему место в тренерском штабе. Однако хорватский полузащитник доказал, что еще не готов повесить бутсы на гвоздь и хочет продолжать играть на высоком уровне. Теперь он готовится вернуть «Милан» в Лигу чемпионов и бороться за трофеи.