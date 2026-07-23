Царукян и Оливейра снова в октагоне: ожидается реванш!

Готовится один из самых громких реваншей в легком весе UFC. Арман Царукян, занимающий вторую строчку рейтинга, может вновь выйти в октагон против бывшего чемпиона и обладателя пояса БМФ Чарльза Оливейры.

Как сообщает Red Фурй ММА, предстоящий поединок между сторонами пройдет в статусе реванша. В первой встрече Царукян одержал победу раздельным решением судей, однако споры вокруг этого результата не утихают до сих пор.

Кто победил в первом бою?

Арман Царукян и Чарльз Оливейра впервые встретились 13 апреля 2024 года.

Поединок прошел в равной и бескомпромиссной борьбе. В итоге судьи раздельным решением признали победу Царукяна.

Близкий результат первого боя еще больше подогрел интерес к реваншу.

Команда Оливейры постарается изменить результат в этот раз, а Царукян попытается доказать, что его предыдущая победа не была случайностью.

Почему этот бой так важен?

Царукян занимает второе место в рейтинге легковесов UFC. Оливейра же, будучи бывшим чемпионом, считается одним из самых опытных и опасных бойцов дивизиона.

Значимость этого реванша заключается в следующем:

возможность приблизиться к чемпионскому бою;

сохранение высокой позиции в рейтинге;

постановка точки в спорах о результате первого боя;

изменение баланса сил в легком дивизионе.

Победитель боя может значительно усилить свои претензии на чемпионский титул.

Каков рекорд Царукяна?

29-летний Арман Царукян провел 26 боев в профессиональном ММА.

Показатель Результат Бои 26 Победы 23 Досрочные победы 15 Поражения 3

Царукян начал свою профессиональную карьеру в сентябре 2015 года. С апреля 2019 года он выступает в UFC.

Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА. Его главными преимуществами считаются контроль в партере, физическая подготовка и способность работать на высоких скоростях.

Почему Оливейра опасный соперник?

Чарльз Оливейра обладает огромным опытом как бывший чемпион UFC и обладатель пояса БМФ.

Он известен своими финишами в партере, болевыми и удушающими приемами, а также агрессивными действиями в стойке.

Несмотря на то, что Царукян победил в первом бою, второй поединок против такого соперника, как Оливейра, может пройти по совершенно иному сценарию.

Когда состоится реванш?

На данный момент дата и турнир официально не объявлены. Red Фурй ММА сообщил о планировании реванша, но официального анонса от UFC пока не поступало.

Поэтому, в случае подтверждения боя, дата, место и формат поединка будут объявлены позже.

Как вы считаете, победит ли Царукян в реванше или Оливейра сравняет счет? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь статьей с фанатами UFC.