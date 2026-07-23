Алессандро Бастони в поле зрения Реал Мадрида: покинет ли итальянский защитник Интер

·4·Спорт
Алессандро Бастони в поле зрения Реал Мадрида: покинет ли итальянский защитник Интер

Один из ведущих защитников сборной Италии и клуба Интер Алессандро Бастони привлекает внимание крупных клубов в преддверии летнего трансферного окна. Последние заявления агента футболиста Туллио Тинти вызвали бурные обсуждения на трансферном рынке. Несмотря на то, что в данный момент игрок предан своей команде, слова агента порождают различные вопросы относительно его будущего. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью Sky Sport Туллио Тинти подчеркнул, что у его клиента есть еще два года по контракту с Интером и что он искренне любит цвета клуба. Однако агент не стал полностью исключать вероятность трансфера. По его словам, если в будущем поступит предложение, которое устроит и клуб, и футболиста, стороны могут сесть за стол переговоров. Это интерпретируется как своего рода зеленый свет для европейских грандов.

Интерес Реал Мадрида и Жозе Моуринью

Как сообщает авторитетное испанское издание АС, Алессандро Бастони вошел в шорт-лист главного тренера Реал Мадрида Жозе Моуринью (имя тренера указано в источнике именно так). Мадридцы следят за итальянским талантом с целью укрепления линии обороны. Эксперты называют заявление агента подходом в стиле «кнута и пряника»: с одной стороны, признается преданность, с другой — двери остаются открытыми для достойного предложения.

На данный момент Реал Мадрид не делал официального предложения. Основная причина связана с трансферной политикой клуба. Королевскому клубу необходимо продать имеющихся игроков или разгрузить зарплатную ведомость, прежде чем покупать новых футболистов. Это правило касается не только защиты, но и полузащиты.

В настоящее время конкуренция в защите мадридской команды довольно высока. В распоряжении клуба есть такие имена, как новичок Конате, Дин Хёйсен, Антонио Рюдигер, Асенсио и Эдер Милитао. Тем не менее, левоногость Бастони и его способность работать с мячом выделяют его среди других кандидатов.

Руководство Интера не намерено легко отпускать своего лидера. Для миланцев Алессандро Бастони является не только оплотом обороны, но и рассматривается как будущий капитан команды. Однако финансовое положение клуба и крупные трансферные предложения могут изменить ситуацию. Пока все внимание сосредоточено на участии футболиста в чемпионате Европы и его последующих решениях.

Алессандро БастониРеал МадридИнтерТрансферыФутбольные новости
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