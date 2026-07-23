Yandex представил искусственный интеллект для приема звонков и бронирования мест

Российская технологическая компания Yandex разработала нового агента на базе искусственного интеллекта (AI), специализирующегося на приеме звонков от пользователей и бронировании различных услуг. Ожидается, что этот инновационный проект станет новым этапом в автоматизации общения с клиентами для предпринимателей в сфере услуг. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Новая система «АИ-хостес» способна вести диалог на естественном языке с клиентами, звонящими в рестораны, кафе или другие сервисные заведения. По данным иксбт.ком, виртуальный помощник продолжает принимать заявки клиентов даже тогда, когда сотрудники заведения заняты или рабочее время уже закончилось. Это позволяет владельцам бизнеса не терять потенциальных клиентов.

Технологическая основа и возможности

В качестве основы системы были выбраны собственные разработки Yandex — Алике AI LLM (большая языковая модель), а также технологии распознавания и синтеза речи. Эта комбинация позволяет АИ-агенту понимать человеческую речь в режиме реального времени и отвечать на нее так же, как живой человек. В ходе диалога робот определяет необходимое время, проверяет наличие свободных мест и подтверждает бронирование.

Если в желаемое клиентом время свободных мест нет, умный помощник предлагает другие альтернативные варианты. В сложных ситуациях или при обращении пользователя с особыми требованиями система немедленно перенаправляет звонок ответственному сотруднику. Это способствует поддержанию высокого уровня качества обслуживания клиентов.

В настоящее время новая технология тестируется в ресторанах-партнерах сервиса Yandex Еда. Согласно анализу компании, виртуальный агент успешно справлялся с запросами пользователей в 99% случаев. Сюда входят такие результаты, как уточняющие вопросы, фильтрация спам-звонков и самостоятельное бронирование столика.

Планы на будущее и сферы применения

Yandex не планирует ограничивать использование этого решения только заведениями общественного питания. Технологию АИ-хостес планируется внедрить в следующие сферы:

Салоны красоты и парикмахерские;

Медицинские клиники и стоматологические центры;

Автосервисы и станции технического обслуживания;

Фитнес-центры и спортивные клубы.

В то время как на рынке Узбекистана растет спрос на цифровые услуги и решения на базе искусственного интеллекта, появление таких технологий может быть интересно и местным представителям бизнеса. Особенно в крупных городах, таких как Ташкент, где поток клиентов высок, автоматизация услуг поможет повысить эффективность.

В заключение можно сказать, что представленный Yandex АИ-агент — это не только техническая разработка, но и важный инструмент для малого и среднего бизнеса, снижающий нагрузку на персонал. Популяризация системы может в будущем полностью изменить процесс записи по телефону.