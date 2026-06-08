Huawei Мате 90: первый смартфон, преодолевающий ограничения закона Мура

Ожидается, что серия смартфонов Huawei Мате 90, презентация которой запланирована на вторую половину 2026 года, сохранит свой узнаваемый дизайн, а именно крупный круглый блок камер. Об этом сообщил известный китайский инсайдер Фикс Фокус Дигитал. По его словам, размеры модуля камеры останутся такими же, как в текущей линейке Мате 80. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Если эта информация подтвердится, компания Huawei продолжит использовать концепцию, представленную в серии Мате 80. Тогда компания отказалась от обычного одиночного круга в пользу конструкции с двумя кольцами, где модуль камеры дополнен дополнительным декоративным кольцом. Вместе они образуют форму, напоминающую цифру «8» или знак бесконечности.

Линейка Мате традиционно ассоциируется с круглыми блоками камер со времен Huawei Мате 30. С тех пор Huawei несколько раз меняла дизайн, но сохраняла общий стиль. Кроме того, компания готовит новые аксессуары для будущей серии Мате 90, которые выведут зум-съемку на уровень профессиональных камер.

Ожидается, что этот смартфон получит новейший чип Кирин, созданный на основе новой технологии «логической укладки» (Логик Фолдинг). Эта технология направлена на преодоление физических ограничений закона Мура. Это позволит значительно повысить производительность устройства.

Ранее инсайдер Фикс Фокус Дигитал публиковал информацию о компьютерной версии операционной системы HarmonyOS, распространял изображения нового iPhone SE4 и рендеры Huawei Покет 2, а также сообщал, что Apple прекратила работу над складным iPhone.