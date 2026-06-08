ZTE У15С: портативный роутер с батареей 10 000 мАч и Wi-Fi 6 поступил в продажу

·46·Технологии
ZTE У15С: портативный роутер с батареей 10 000 мАч и Wi-Fi 6 поступил в продажу

Компания ZTE официально выпустила новый портативный Wi-Fi-роутер У15С. Устройство представлено в черном и белом цветах, его цена составляет около 25 долларов (179 юаней). Гаджет работает на платформе ZTE В3Э-А53 и оснащен двухъядерным процессором. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Особенностью роутера является поддержка работы с двумя СИМ-картами одновременно. Это позволяет пользователям быстро переключаться между операторами в зависимости от качества сети. Кроме того, устройство поддерживает современный стандарт Wi-Fi 6, что обеспечивает высокую скорость и стабильность передачи данных.

ZTE У15С имеет компактный корпус, на передней панели которого расположен сенсорный экран диагональю 1,44 дюйма. Дисплей позволяет отслеживать состояние сети, уровень заряда батареи, объем использованного трафика, а также быстро подключать другие устройства с помощью КР-кода. Роутер может обслуживать до 16 устройств одновременно.

Одним из главных преимуществ устройства является аккумулятор емкостью 10 000 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт (протоколы КК, ПД и ППС). Также благодаря специальному режиму роутер можно использовать при прямом подключении к источнику питания. Вес устройства составляет 237 граммов, что делает его очень удобным для путешествий.

ZTEWi-Fi 6РоутерТехнологииГаджет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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