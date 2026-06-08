Владелец Эвентбрите и Вимео Бендинг Спунс подал заявку на IPO

Итальянская студия приложений Бендинг Спунс, купившая в последние годы крупные платформы, такие как Эвентбрите, Вимео и ВеТрансфер, официально подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) в США. Компания присоединяется к ряду технологических гигантов, таких как SpaceX и Anthropic, готовящихся выйти на биржу этим летом. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным компании, количество ежемесячных активных пользователей ее приложений превышает 500 миллионов, из которых 9 миллионов — платные подписчики. На сегодняшний день Бендинг Спунс совершила более 50 сделок по приобретению, в ее портфель вошли такие известные сервисы, как АОЛ, Эвентбрите, Вимео, Комут, ВеТрансфер, Эверноте и Бригхткове.

Согласно документам, представленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), компания завершила год с выручкой в 1,31 млрд долларов. В первом квартале 2026 года выручка составила 601 млн долларов, что на 132% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная часть выручки, а именно 84%, формируется за счет подписок.

В прошлом году компания оценивалась в 11 млрд долларов, однако, по данным Reuters, в ходе IPO Бендинг Спунс планирует достичь оценки в 20 млрд долларов. Среди акционеров компании присутствуют крупные инвестиционные фонды, такие как Баиллие Гиффорд, Кокс Энтерприсес, Дурабле Капитал Партнерс и Fidelity.

Бизнес-модель Бендинг Спунс обычно основана на покупке проектов с не самым лучшим финансовым положением, оптимизации команды и превращении их в прибыльный бизнес с помощью различных систем подписки. В первом квартале 2026 года чистая прибыль компании составила 27,4 млн долларов.