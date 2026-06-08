Обновление NotebookLM поможет создавать базу источников через чат

·3·Технологии
Обновление NotebookLM поможет создавать базу источников через чат

В понедельник Google объявила о крупном обновлении своего исследовательского инструмента NotebookLM. В рамках этого обновления сервис переведен на модель Gemini 3.5 и получил новые функции, помогающие пользователям проводить исследования и создавать контент в различных форматах. Это часть стратегии Google, направленной на то, чтобы сделать процесс вопросов и ответов более увлекательным за счет добавления навыков программирования в поисковые системы. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

С помощью новой функции пользователи могут начать чат по проекту, а приложение поможет сформировать базу знаний, предлагая различные источники, используя Google Search и собственные исследовательские навыки. Ранее NotebookLM требовал от пользователя загрузки личных источников для анализа. Теперь система помогает находить первоисточники на других языках или искать новые материалы соответствующих авторов.

По словам компании, теперь пользователи могут давать подробные инструкции по получению результатов в различных форматах для NotebookLM и редактировать готовые результаты. Программа теперь поддерживает экспорт визуализации данных (.png, .svg), документов (PDF, .docx, Markdown), структурированных данных (.csv, .json), а также форматов Microsoft Excel и PowerPoint.

Кроме того, NotebookLM теперь подробно показывает, как формируются ответы во время чата и через какие этапы они проходят, что позволяет пользователям проверять точность данных. Эти обновления стали доступны с сегодняшнего дня для пользователей Google AI Ultra и бизнес-клиентов Workspace, а в будущем планируется их расширение для всех пользователей.

GoogleNotebookLMGeminiИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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