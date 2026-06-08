С&П 500 отказался менять правила для SpaceX

Компания SpaceX лишилась возможности ускоренного доступа к одному из крупнейших источников капитала на фондовом рынке США. Оператор индекса С&П 500, компания С&П Дов Джонес Индикес, отказалась смягчить правила включения новых компаний в индекс для ожидаемого IPO SpaceX. Это решение было принято после месячных обсуждений для компаний МегаКап, то есть корпораций с чрезвычайно высокой рыночной капитализацией. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

SpaceX планирует выйти на биржу с оценкой около 1,75 трлн долларов. Компания хотела получить миллиардные потоки от пассивных инвестиционных фондов благодаря быстрому включению в индекс С&П 500. Такие фонды не выбирают акции самостоятельно, а автоматически покупают бумаги компаний, входящих в индекс. Для этого предлагалось сократить обязательный период ожидания после IPO с 12 до 6 месяцев и смягчить требования к свободно обращающимся акциям и показателям прибыли.

С&П Дов Джонес Индикес объявила, что критерии финансовой стабильности и период ожидания после IPO останутся без изменений. Это решение затронет не только SpaceX, но и таких гигантов искусственного интеллекта, как OpenAI и Anthropic, которые, как ожидается, выйдут на биржу в будущем. По оценкам Bloomberg Intelligence, быстрый доступ к индексу С&П 500 мог бы автоматически привлечь 14 млрд долларов инвестиций для SpaceX и более 8 млрд долларов для OpenAI.

В отличие от позиции С&П, другие провайдеры демонстрируют более мягкий подход. Например, биржа Nasdaq изменила правила, чтобы SpaceX могла войти в индекс Насдак-100 не через 3 месяца, а через 15 рабочих дней после IPO. ФТСЭ Русселл также одобрил подобное ускорение для крупных размещений. Однако аналитики Морнингстар оценивают реальную стоимость SpaceX в 780 млрд долларов, что вдвое меньше ожидаемой цены IPO.