Microsoft представила специальную консоль к 25-летию бренда Ксбокс

·6·Технологии
Microsoft представила специальную консоль к 25-летию бренда Ксбокс

В рамках презентации Ксбокс Гамес Шовкасе 2026 компания Microsoft анонсировала специальную коллекцию, посвященную 25-летию бренда Ксбокс. Ключевыми элементами линейки стали игровая консоль Ксбокс Сериес Кс25 Limited Эдитион и беспроводной контроллер Ксбокс Вирелесс Контроллер Кс25 Спекиал Эдитион, дизайн которых основан на эстетике самой первой приставки бренда. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главная особенность новых устройств — полупрозрачный корпус в знаменитом цвете ОГ Грин (Оригинал Грин), ставшем визитной карточкой оригинальной консоли Ксбокс 2001 года. Это первый случай применения прозрачного дизайна в линейке Ксбокс Сериес Кс. Компания также намекнула, что внутри устройств спрятано несколько «скрытых сюрпризов» в знак благодарности преданным фанатам.

С технической точки зрения юбилейная консоль не уступает стандартной модели. При включении приставки центральная часть логотипа — буква «Кс» — светится зеленым цветом, что является прямой отсылкой к анимации запуска первой консоли. Кроме того, на передней панели размещен логотип 25-летия.

Контроллер из коллекции также выполнен в едином стиле. Его передняя и задняя панели, а также крышка отсека для батареи прозрачны, что позволяет видеть классический логотип Ксбокс внутри. Кнопки-бамперы разработаны с данью уважения оригинальным черным и белым кнопкам легендарного контроллера Дуке.

Продажи этой ограниченной серии запланированы на ноябрь 2026 года. Геймпад Ксбокс Вирелесс Контроллер Кс25 Спекиал Эдитион можно будет приобрести как в комплекте, так и отдельно. Точные цены и даты предварительного заказа будут объявлены позже.

MicrosoftXboxXbox Series XГеймингТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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