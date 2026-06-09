Apple представила отдельное приложение для Siri

На конференции WWDC 2026, прошедшей в понедельник, компания Apple продемонстрировала новую версию голосового помощника Siri, обогащенную искусственным интеллектом. Это изменение оценивается как самая крупная и радикальная трансформация в истории помощника. Наряду с новой системой Siri AI, персональный помощник теперь получил собственное независимое приложение. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Данное приложение выполняет функцию архива, где сохраняются все предыдущие диалоги пользователя с помощником. Подобно функционалу чат-ботов, таких как ChatGPT или Claude, пользователи могут просматривать старые беседы и возвращаться к любой сессии. Приложение предоставляет краткое резюме содержания разговора, что избавляет пользователя от необходимости перечитывать весь текст.

Через приложение Siri пользователи также могут начинать новые диалоги. Теперь Siri предлагает многофункциональный интерфейс: пользователи могут вводить текст, загружать документы и изображения или использовать непосредственно голосовой режим. Этот интерфейс полностью воспроизводит стиль работы современных чат-ботов на базе искусственного интеллекта.

Новое приложение предназначено для использования на всех устройствах в экосистеме Apple, включая системы iOS, MacOS и iPadOS. С точки зрения безопасности, все разговоры конфиденциально синхронизируются через iCloud. Этот шаг призван сделать общение с помощником более организованным и удобным для пользователей по мере расширения возможностей Siri.