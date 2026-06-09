В России введен 90-дневный запрет на переоформление SIM-карт

·7·Технологии
В России введен 90-дневный запрет на переоформление SIM-карт

Государственная дума России приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий новые правила расторжения договоров с операторами связи. Теперь номер телефона нельзя переоформить на другого абонента в течение 90 дней с момента первоначальной выдачи. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Эта новая норма вошла во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. По словам официальных лиц, изменения направлены на пресечение «револьверных» схем, при которых мошенники быстро оформляют и перепродают номера.

При этом абоненты сохраняют право подавать заявление о досрочном расторжении договора. В таком случае оператор обязан прекратить оказание услуг и прекратить списание платежей абонента.

Однако даже при расторжении договора сам номер остается заблокированным для переоформления до истечения 90-дневного срока. Эта мера предотвращает немедленный переход украденных или использованных в мошеннических целях номеров к новым владельцам.

РоссияSIM-картаСвязьЗаконодательствоКибербезопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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