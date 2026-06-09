Samsung завершила обновление One UI 8.5 для 44 устройств

·8·Технологии
Samsung завершила обновление One UI 8.5 для 44 устройств

Компания Samsung завершила процесс распространения оболочки One UI 8.5 для всех устройств, официально подтвержденных для получения обновления. Последней моделью в списке стал Galaxy А15, после чего компания полностью закрыла программу внедрения новой версии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В общей сложности 44 смартфона и планшета перешли на версию One UI 8.5. Кроме того, Samsung неожиданно выпустила обновление для ряда устройств, не включенных в официальный список поддержки. Среди них оказалась модель Galaxy Ф54, статус которой ранее был неопределенным.

На фоне завершения распространения One UI 8.5 компания сосредоточила все внимание на работе над One UI 9.0. Первые тестовые версии новой оболочки были выпущены для моделей Galaxy А17, Galaxy A34 и Galaxy А57.

Подобные шаги свидетельствуют о начале подготовки к следующему крупному обновлению для экосистемы Galaxy. Пользователи теперь могут ожидать интерфейс, основанный на новой версии операционной системы Android.

SamsungOne UIСмартфонGalaxyТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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