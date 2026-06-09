Аккумулятор 7600 мА·ч и экран 120 Гц: старт продаж Redmi Пад 2 9.7

Бюджетный планшет Redmi Пад 2 9.7, недавно дебютировавший на международном рынке, поступит в продажу с 11 июня 2026 года. Об этом сообщают пресс-службы крупных поставщиков электроники и ритейлеров. Об этом пишет Иксбт.ком сообщает .

Пользователям предложат базовую модель планшета, а также версию с поддержкой сети 4Г. Устройство представлено в двух цветах корпуса: графитово-сером и серебристом. На начальном этапе продаж для покупателей ожидаются специальные цены со скидками.

Планшет оснащен 9,7-дюймовым экраном с разрешением 2К (2048 кс 1280 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость дисплея составляет 600 нит, что позволяет комфортно читать информацию даже при солнечном свете.

За производительность устройства отвечает платформа Snapdragon 6с 4Г Ген 2. Также оно оснащено основной камерой на 8 МП и фронтальной на 5 МП. Аккумулятор емкостью 7600 мА·ч поддерживает технологию зарядки мощностью 18 Вт.

Redmi Пад 2 9.7 работает под управлением новой операционной системы Xiaomi HyperOS 3. Толщина устройства составляет всего 7,4 мм, оно имеет компактный и современный дизайн.