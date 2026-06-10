GM будет производить аккумуляторы для центров обработки данных ИИ

Гонка за энергоснабжение центров обработки данных искусственного интеллекта затронула неожиданные сферы, включая автомобильную индустрию. Компания GM объявила о своих масштабных планах выхода на рынок систем накопления энергии (ESS). В партнерстве со стартапом Peak Energy компания разрабатывает новую натрий-ионную химию аккумуляторов, предназначенную именно для крупных сетей. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

До сих пор ни один автопроизводитель за пределами Китая не объявлял о планах производства натрий-ионных элементов. В интервью изданию TechCrunch вице-президент GM по аккумуляторам и устойчивому развитию Курт Келти подчеркнул, что выход на этот рынок наиболее целесообразен именно через сегмент ESS, поскольку рабочие характеристики полностью соответствуют рыночным требованиям.

Хотя GM не раскрыла сумму инвестиций в этот проект, известно, что компания выделила 900 миллионов долларов на коммерциализацию новых химических составов аккумуляторов. Натрий-ионные аккумуляторы дешевле, долговечнее и менее склонны к перегреву по сравнению с литий-ионными аналогами. Их главный недостаток — необходимость в корпусе большего размера и веса для хранения того же количества энергии.

Peak Energy уже работает над системами на основе натрий-ионных аккумуляторов. Благодаря низкому риску перегрева, они не требуют сложных систем охлаждения или пожарной безопасности. Это снижает не только первоначальные затраты, но и будущие расходы на техническое обслуживание. GM планирует производить эти элементы и продавать их стартапу.