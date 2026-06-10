GM будет производить аккумуляторы для центров обработки данных ИИ

·4·Технологии
GM будет производить аккумуляторы для центров обработки данных ИИ

Гонка за энергоснабжение центров обработки данных искусственного интеллекта затронула неожиданные сферы, включая автомобильную индустрию. Компания GM объявила о своих масштабных планах выхода на рынок систем накопления энергии (ESS). В партнерстве со стартапом Peak Energy компания разрабатывает новую натрий-ионную химию аккумуляторов, предназначенную именно для крупных сетей. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

До сих пор ни один автопроизводитель за пределами Китая не объявлял о планах производства натрий-ионных элементов. В интервью изданию TechCrunch вице-президент GM по аккумуляторам и устойчивому развитию Курт Келти подчеркнул, что выход на этот рынок наиболее целесообразен именно через сегмент ESS, поскольку рабочие характеристики полностью соответствуют рыночным требованиям.

Хотя GM не раскрыла сумму инвестиций в этот проект, известно, что компания выделила 900 миллионов долларов на коммерциализацию новых химических составов аккумуляторов. Натрий-ионные аккумуляторы дешевле, долговечнее и менее склонны к перегреву по сравнению с литий-ионными аналогами. Их главный недостаток — необходимость в корпусе большего размера и веса для хранения того же количества энергии.

Peak Energy уже работает над системами на основе натрий-ионных аккумуляторов. Благодаря низкому риску перегрева, они не требуют сложных систем охлаждения или пожарной безопасности. Это снижает не только первоначальные затраты, но и будущие расходы на техническое обслуживание. GM планирует производить эти элементы и продавать их стартапу.

GMИскусственный ИнтеллектАккумуляторТехнологииPeak Energy
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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