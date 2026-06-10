Google снижает цены на подписку AI, нанося удар конкурентам

·2·Технологии
Google снижает цены на подписку AI, нанося удар конкурентам

Компания Google еще больше удешевила свой доступный тарифный план на искусственный интеллект, перенеся ценовую войну на развивающихся рынках в среду американских потребителей. Согласно объявлению, сделанному в понедельник, ежемесячная стоимость сервиса Google AI Plus снижена с 7,99 доллара до 4,99 доллара. При этом объем предоставляемого облачного хранилища был увеличен вдвое — с 200 ГБ до 400 ГБ. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По словам руководителя продукта по подпискам Gemini AI Викаса Кансала, эти обновления начнут действовать для всех пользователей в ближайшие дни. Сервис Google AI Plus был запущен в январе как самый дешевый платный сервис искусственного интеллекта на рынке США. Он ориентирован в основном на студентов и индивидуальных пользователей и включает такие инструменты, как создание видео через Омни Флаш, творческая студия Google Флов и НотебукЛМ.

По мнению экспертов, Google использует свою вертикальную интеграцию и широкие возможности распространения, чтобы снизить маржу на рынке. Это может стать серьезным испытанием для компаний, специализирующихся исключительно на искусственном интеллекте, таких как OpenAI и Anthropic. Как отмечает соучредитель Гудватер Капитал Чи-Хуа Чьен, компании технологической инфраструктуры со временем теряют свою ценность и опускаются до уровня массового товара (коммодитй).

Эта ценовая война изначально началась на быстрорастущих рынках, таких как Индия. В августе прошлого года OpenAI запустила сервис ChatGPT Го в Индии по цене около 4,60 доллара, а Google в ответ представила свой удешевленный план в декабре. Теперь эта стратегия широко применяется в глобальном масштабе, включая рынок США.

GoogleИскусственный ИнтеллектChatGPTOpenAIGemini
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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