Google снижает цены на подписку AI, нанося удар конкурентам

Компания Google еще больше удешевила свой доступный тарифный план на искусственный интеллект, перенеся ценовую войну на развивающихся рынках в среду американских потребителей. Согласно объявлению, сделанному в понедельник, ежемесячная стоимость сервиса Google AI Plus снижена с 7,99 доллара до 4,99 доллара. При этом объем предоставляемого облачного хранилища был увеличен вдвое — с 200 ГБ до 400 ГБ. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По словам руководителя продукта по подпискам Gemini AI Викаса Кансала, эти обновления начнут действовать для всех пользователей в ближайшие дни. Сервис Google AI Plus был запущен в январе как самый дешевый платный сервис искусственного интеллекта на рынке США. Он ориентирован в основном на студентов и индивидуальных пользователей и включает такие инструменты, как создание видео через Омни Флаш, творческая студия Google Флов и НотебукЛМ.

По мнению экспертов, Google использует свою вертикальную интеграцию и широкие возможности распространения, чтобы снизить маржу на рынке. Это может стать серьезным испытанием для компаний, специализирующихся исключительно на искусственном интеллекте, таких как OpenAI и Anthropic. Как отмечает соучредитель Гудватер Капитал Чи-Хуа Чьен, компании технологической инфраструктуры со временем теряют свою ценность и опускаются до уровня массового товара (коммодитй).

Эта ценовая война изначально началась на быстрорастущих рынках, таких как Индия. В августе прошлого года OpenAI запустила сервис ChatGPT Го в Индии по цене около 4,60 доллара, а Google в ответ представила свой удешевленный план в декабре. Теперь эта стратегия широко применяется в глобальном масштабе, включая рынок США.